Soirée spéciale Giacinto Scelsi - Avec la musicienne Sharon Kanach, spécialiste du compositeur

à lire aussi article Scelsi, le compositeur qui existait… autrement

Giacinto Scelsi. The First Motion of the Immovable by Sebastiano d'Ayala Valva, with the Radio France Philharmonic Choir & Orchestra, conducted by Aldo Brizzi, was awarded the IDFA Award - International Documentaryfilm Festival Amsterdam - for Best First Appearance

À l’occasion du 30e anniversaire de la mort de Giacinto Scelsi (1905-1988) Arte & Radio France rendent hommage à ce compositeur italien qui a passé sa vie à libérer l’énergie du son, à défricher des terrains de création inexplorées. Immersion dans une œuvre cosmique...

, © Radio France / Annick Haumier

Sharon Kanach, musicienne américaine, vient à Paris étudier avec Nadia Boulanger, puis Iannis Xenakis avec qui elle participe à l'édition critique de l'ensemble de ses écrits et inédits. Bouleversée par la musique de Giacinto Scelsi, elle devient l'assistante du comte pendant les 10 dernières années de sa vie et coordonne la publication de ses partitions aux éditions Salabert.

, © Radio France / Annick Haumier

♫Le Portrait contemporain - Générique

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♫Le Programme

Recorded at Sala Ex-Macelli, Comune di Montepulciano. Provincia di Siena. 3-8-2007...

♪Giacinto Scelsi (1905-1988) :Rotativa (1930) pour 2 pianos & percussions. Cristina Biagini & Marco Marzocchi, pianos. Ars Ludi Ensemble, direction Marco Angius - De l'album "Giacinto Scelsi – Collection Vol. 2 (2008) - Label Stradivarius STR 33802

Les 3 titres de Giacinto Scelsi : Les Anges sont ailleurs... / L'Homme du son / IL Sogno 101, se réalisent avec la contribution de Sharon Kanach. Découvrir ! Acheter ! Éditions Actes-Sud

Enr. janvier 1986 à Rome (Italie) sélection de Sharon Kanach pour l'émission L'Homme aux chapeaux sur France Culture les 7 & 8 juin 1986...

♪ Giacinto Scelsi (1905-1988) : Entretien avec Sharon Kanach et Jean-Louis Cavalier, à propos de l’Orient.

Entretien avec Sharon Kanach et Jean-Louis Cavalier, à propos de l’Orient. ♪ Giacinto Scelsi (1905-1988) : Entretien avec Sharon Kanach et Jean-Louis Cavalier, à propos de la note seule.

Entretien avec Sharon Kanach et Jean-Louis Cavalier, à propos de la note seule. ♪ Giacinto Scelsi (1905-1988) : Entretien avec Sharon Kanach et Jean-Louis Cavalier, à propos de sa singularité.

Entretien avec Sharon Kanach et Jean-Louis Cavalier, à propos de sa singularité. ♪ Giacinto Scelsi (1905-1988) : Entretien avec Sharon Kanach et Jean-Louis Cavalier, à propos du détachement

Entretien avec Sharon Kanach et Jean-Louis Cavalier, à propos du détachement ♪Giacinto Scelsi (1905-1988) : Entretien avec Sharon Kanach et Jean-Louis Cavalier, à propos de la postérité de l’oeuvre

Enr. 12 décembre 1985 à Rome, Villa Médicis

Recorded at Teldex Studio, Berlin, Germany, 17 & 18 March 2005...

♪Giacinto Scelsi (1905-1988) :Quattro Illustrazionisulle metamorfosi di Vishnu(1953)– IV. Krishna - Avatara. Aki Takahashi, piano - De l'album "Giacinto Scelsi - Aki Takahashi ‎– The Piano Works 3 (2006) - Label Mode 159

Enr. 2006

♪Giacinto Scelsi (1905-1988) :Quattro Pezzi Per Orchestra ciascuno su una nota – I. (1959)Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, direction Hans Zender - De l'album "Giacinto Scelsi – Orchesterwerke" - Label Neos 1017429

"Je suis parfois entré en contact avec les Dévas, mais je n'ai jamais atteint cette dimension absolue où le son se révèle dans son essence cosmique et créatrice. Le son mystique que les indiens appellentAnahad.Mon karma ne m'a pas autorisé à atteindreAnahad.C'est peut-être parce que ma nature est encore trop artiste" Giacinto Scelsi

, © Arte

Œuvre vibratoire par excellenceOkanagon pièce pour tam-tam, harpe et contrebasse poétiquement surnommée par Giacinto Scelsi lui-même "Le battement du cœur de la terre" composée en 1968 - Enr. 1992

♪Giacinto Scelsi (1905-1988) :Okanagon (1968)For Harp, Double Bass & Tam Tam. Karin Schmeer, harpe. Joëlle Léandre, contrebasse. Robyn Schulkowsky, Tam Tam - De l'album "Giacinto Scelsi - Joëlle Léandre ‎– Okanagon (1993) - Label hat ART 6124

Enr. 1988

♪Giacinto Scelsi (1905-1988) :Quatuor À Cordes Nº 5 (1974-1985) Quatuor Arditti - De l'album "Giacinto Scelsi – Quatuor Arditti ‎– Les Cinq Quatuors À Cordes / Trio À Cordes / Khoom (1990) - Label Salabert Actuels SCD 8904-5

Enr. 1988

♪Giacinto Scelsi (1905-1988) :Konx-Om-Pax – III. (1969) Orchestre de la Radio-télévision de Cracovie. Chœur de la Philharmonie de Cracovie, direction Jürg Wyttenbach - De l'album "Giacinto Scelsi ‎– Aion - Pfhat - Konx-Om-Pax (1988) - Label Accord 200402