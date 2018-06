Le Paysage intérieur d'Hèctor Parra

Passionné par l’œuvre du Greco, et par celle de Cézanne, dont il fait son miel dans sa première manière, Hèctor Parra investit depuis une dizaine d’années le champ de la biologie et de la physique, au point de travailler aujourd’hui en lien étroit avec l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet, pour élaborer Inscape, une œuvre immersive pour ensemble, orchestre et électronique, qui sera l’un des événements du festival ManiFeste, organisé par l’Ircam, dans quelques jours.