Le compositeur Jules Matton, lauréat du 20e Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2019

Formé à l’école russe dans la classe de Valery Sigalevitch, Jules Matton poursuit ses études de piano jusqu’à son prix en 2007. Puis études de composition, harmonie, contrepoint et orchestration, études de philosophie à l’Institut Catholique de Paris, il obtient la licence en 2010.

2013, Diplômé de la Juilliard School of Music and Dance de New-York, Jules Matton est repéré par John Corigliano. Il est lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet, de la Bourse d’Excellence Institut Catholique de Paris, de la Fondation Banque Populaire, Prix du public Concours Île de Créations 2017.

2017, Jules Matton est en résidence au Théâtre Impérial de Compiègne, où a été créé en avril 2018, son premier opéra L’Odyssée, et qui sera dans quelques semaines l’invité d’honneur du festival d’Auvers-sur-Oise...

émission Le concert du soir Robin, Bruch et Chostakovitch par l'Orchestre National de France dirigé par Marin Alsop

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

