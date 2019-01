Valerio Sannicandro, ou la conquête spatiale

Compositeur, chef d’orchestre, chercheur né en 1971 à Bisceglie (Italie) Valerio Sannicandro étudie l’alto et la composition en Italie, puis se perfectionne en Allemagne auprès de York Höller (Köln), Peter Eötvös (Köln), Hans Zender (Frankfurt-am-Main)...

Concert 19 janvier 19Zaubersprueche (2018) pour six voix - Festival Ultraschall à Berlin (Allemagne) par Les Neue Vocalsosisten Stuttgart

Concert Ensemble Court-circuit : mardi 22 janvier 19 - 19h30, entretien avec les compositeurs & 19h45 Concert CRR-Conservatoire à Rayonnement Régional, 14 rue de Madrid, Paris 8e.

partenariat CRR Paris – Concert enregistré parFrance Musique

Jean-Luc Hervé : Au dehors pour violon, alto, violoncelle, piano

Au dehors pour violon, alto, violoncelle, piano Valerio Sannicandro : Limina pour ensemble – Création mondiale

Limina pour ensemble – Création mondiale Philippe Leroux :Prélude à l’épais pour ensemble - L’épais pour ensemble – création mondiale - Postlude à l’épais pour ensemble

Ensemble Court-circuit : violon, Alexandra Greffin-Klein - alto, Laurent Camatte - violoncelle, Pablo Tognan - piano, Jean-Marie Cottet - direction Jean Deroyer

Limina, création mondiale, fait référence au mot Limen, le seuil en latin, renvoie à Gérard Grisey qui qualifiait lui-même sa musique de liminale.

Valerio Sannicandro décrit le Limen comme "une ligne insurmontable, impraticable, un horizon glacé, annonçant un nouvel espace, un lieu et une situation sonore différents".

♫Le Portrait contemporain - Générique

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♫Le Programme

♪Valerio Sannicandro (1971-) :Enfasi Cobalto (2001-2003) Ensemble e-mex, direction Valerio Sannicandro - De l'album"Valerio Sannicandro - E-Mex Neue Musik Ensemble" - Label Telos TLS 105

♪Valerio Sannicandro (1971-) :Cori (2008) Francesco D'Orazio, violon. Orchestra della RAI di Torino, direction Fabio Maestri - Document RAI (Turin)

The series Tactile Songs consists of autonomous works that can be superposed, merging into one piece. Enr. 2o18 (Freiburg)...

♪Valerio Sannicandro (1971-) :Tactile Songs II (2018) pour flûte basse, clarinette, alto et percussions. Ensemble Recherche Freiburg. Document compositeur

La flûte solo est spatialisée avec deux haut-parleurs derrière le public...

♪Valerio Sannicandro (1971-) :Windstroeme (2012) pour grand orchestre amplifié. Orchestre Philharmonique du Staatstheater Cottbus (Allemagne), direction Marc Nieman. Régie son, Valerio Sannicandro. Document compositeur

Live performance from Tokyo, Italian Cultural Institute. December 18, 2018 - Première mondiale... please listen with headphones...

♪Valerio Sannicandro (1971-) :Last Words (2018) for voice Noh and four spatialized strings. Ryoko Aoki, chant nô. Ensemble Arcipelago, direction Valerio Sannicandro. Document compositeur