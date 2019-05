Le compositeur Sébastien Béranger: sculpter l’espace acoustique - Festival "Les Musiques à Marseille

Sébastien Béranger est joué... le 15 mai, Festival Les Musiques à Marseille, le 12 mai par l’accordéoniste Vincent Lhermet, le 19 mai à la Cité des Arts à Paris, et le 17 mai au festival Oodaaq à Rennes !

, © GMEM Marseille

9 >18 mai 2019, Festival itinérant Les Musiques,32e édition dans 12 lieux à Marseille, le rendez-vous des musiques de création au croisement des arts et des esthétiques : concerts, musique et danse, théâtre musical, installations sonores, performances…

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Né à Reims en 1977, Sébastien Béranger réalise ses études musicales aux CNR de Reims et de Lille. Classe de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris-CNSMDP avec Emmanuel Nunes, Michaël Levinas, Yann Geslin, Luis Naón et Michelle Réverdy...

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

"La manière dont nous faisons naître notre musique s’apparente à une grande traversée : un voyage d’idées, une succession de paysages sonores, reliefs, espaces, horizons… fragments de voix perçues puis oubliées. Que l’auditeur puisse embarquer dans nos voyages, escalader le ponton de la photo et découvrir les différents phalacrocorax, morceau après morceau"Sébastien Béranger

♪Sébastien Béranger (1977-) :Microcarbo coronatus. Élise Dabrowski, contrebasse et chant. Sébastien Béranger, électronique temps réel - De l'album "Élise Dabrowski & Sébastien Béranger – Phalacrocorax (2019) -Label Meta Records meta 079

Enr. 2012 (Radio France)...

♪Sébastien Béranger (1977-) :Versus pour ensemble et électronique (2012) Ensemble 2e2m - Document France Musique

"C’est un plaisir rare de pouvoir envisager un album monographique. Cela s’apparente à un repas de famille dont les membres ne se seraient jamais réellement croisés, mais où chaque visage laisse transparaître une parenté évidente avec son voisin. Une riche galerie de portraits trône ainsi autour d'une même table, quelques tronches atypiques, quelques figures pittoresques"Sébastien Béranger

♪Sébastien Béranger (1977-) :Ainsi Futile #1 pour cor anglais et électronique (2014) Violaine Dufès, cor anglais - - De l'album "Sébastien Béranger : Cracks" - Label Coriolan 2016

Création 03/05/2015 Rencontres départementales de musique de chambre de la ville d’Ivry-sur-Seine – Festival Extension...

♪Sébastien Béranger (1977-) :[S]mash up pour quatuor à cordes et électronique (2015) Quatuor Parisii - Document compositeur

Enr. 2018 (Bar-le-Duc)

♪Sébastien Béranger (1977-) :S(t)imulatio pour marimba et dispositif électroacoustique (2017) Laurent Mariusse, marimba. Christophe Germanique, électronique - Document compositeur