Le compositeur Matteo Franceschini, nouvelles perspectives - OPUS ! Performance audio-visuelle, création 2019

Né dans une famille de musiciens Matteo Franceschini (1979-) commence ses études de composition avec son père, puis diplôme du Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan sous la direction d'Alessandro Solbiati.

Matteo Franceschini étudie à l'Académie nationale Santa Cecilia à Rome sous la direction Azio Corghi, puis c'est un cursus offert par l'Ircam à Paris...

Un voyage en Italie, un songe romantique à l’ère numérique composé par Matteo Franceschini a reçu le Lion d’argent pour la musique de la Biennale de Venise 2019

Le jury a estimé qu’il faisait partie des voix les plus originales de notre temps, que son parcours se distinguait par son intelligence curieuse et son goût de la recherche.

Dans le cadre du festival ManiFeste-2019 de l’Ircam - À La Scala Paris, 13 bd de Strasbourg, Paris 10e &sur réservation : www.ircam.fr. - Concert 22 juin à 18h30 & 23 juin à 17h

à réécouter événement ManiFeste-2019 du 1er au 29 juin

Débutant comme une soirée de musique de chambre, Opus transforme le récit musical et visuel, onirique et théâtral, en scène électronique. Le quatuor dialogue avec les dispositifs technologiques, créant une interaction avec la vidéo et la lumière.

OPUS - Concert-Spectacle de TOVEL & 1024 architecture - Performance audio-visuelle pour quatuor à cordes amplifié

Musique TOVEL (Matteo Franceschini) commande de l’Ircam

Visuels 1024 architecture (François Wunschel & Pier Schneider)

Live Electronics TOVEL (aka Matteo Franceschini)

Vidéo live et scénographie 1024 architecture

Réalisation informatique musicale IRCAM – Manuel Poletti

Quartetto Maurice : violons Georgia Privitera &Laura Bertolino / alto Francesco Vernero / violoncelle Aline Privitera

La technique de photogrammétrie permet de scanner et de composer des images réelles – en l’occurrence les constructions inachevées du sud de l’Italie – selon des points de vue différents. Ce décor virtuel en 3D est modifié par les vibrations et les distorsions du quatuor.

, © Radio France / Annick Haumier / RF

♫Le Portrait contemporain - Générique

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♫Le Programme

♫Matteo Franceschini (1979-) :Sine qua non pour piano et ensemble – III. (2008) Maria Grazia Bellocchio, piano. Divertimento Ensemble, direction Sandro Gorli -Label Stradivarius

Enr. 5 septembre 2011 (Turin, Festival Mito)...

♫Matteo Franceschini (1979-) :Archeology pour 17 instruments (2011) London Sinfonietta, direction David Atherton - Document compositeur

Enr. 3 février 2013 (Paris, Salle Pleyel)...

♫Matteo Franceschini (1979-) :Voce, concerto pour violoncelle et orchestre (2013) Xavier Phillips, violoncelle. Orchestre National d'Île-de-France, direction Fabien Gabel - Document compositeur

Enr. 5 décembre 2014 (Bruxelles, Bozar)...

♫Matteo Franceschini (1979-) :A memoria d’Eco pour grand orchestre (2014) Orchestre National de Belgique, direction Dima Slobodeniouk -Document RTBF

Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento...

♫Matteo Franceschini (1979-) :Forest (food-opera en quatre saisons, un prologue et un épilogue) (2015) Volodia Serre, livret et mise en scène. Laura Catrani, soprano. Nicholas Isherwood, baryton-basse. Pierre Cussac, accordéon. Leo Morello, violoncelle. Matteo Franceschini, live electronics & Alessandro Gilmozzi, chef - Document compositeur

Orchestre national d'Île-de-France et Philharmonie de Paris...

♫Matteo Franceschini (1979-) :Alice (2016) Édouard Signolet, livret et mise en scène. Élise Chauvin, Kate Combault, sopranos. Orchestre national d’Île-de-France, direction Jean Deroyer - Document Philharmonie-de-Paris

Enr. 20 juin 2017 (Londres, Wigmore Hall)...

♫Matteo Franceschini (1979-) :Les Excentriques (Traité physionomique à l’usage des curieux) pour six instruments – I. L’Ala (2016) Ensemble Intercontemporain. Sophie Cherrier, flûte. Jérôme Comte, clarinette. Hidéki Nagano, piano. Jeanne-Marie Conquer, violon. Odile Auboin, alto. Éric-Maria Couturier, violoncelle -Document BBC

♫Matteo Franceschini (1979-) :The Act of Touch pour deux performers et live electronics (2018) Jacopo Mazzonelli et Eleonora Wegher, performers. Tovel (aka Matteo Franceschini), live electronics - Document compositeur