Le compositeur Guy Reibel, le jeu de la création - Ateliers publics de jeu vocal au Conservatoire CNSM Paris

Ces ateliers collectifs de jeu vocal ne nécessitent pas de savoir lire la musique. Le jeu vocal pratiqué en groupe permet à chacun de se manifester dans sa singularité, enrichi, stimulé par la diversité des autres. Pas de modèle à reproduire, pas de jugement, un foisonnement, une effervescence d’idées dans des musicalités hors de systèmes connus.

Chant spontané : chanter, murmurer, psalmodier, bruiter, parler, crier... Souvent proche de la parole, qu’une pratique créative globale fait naître, associant le chant au geste, pour créer, inventer, découvrir, éprouver des sensations, jouir de sa voix, se projeter hors de soi-même, libérer les énergies enfouies !



Avec Guy Reibel, créateur des jeux vocaux / Christophe Grapperon, chef de chœur / Izabelle Chalhoub, comédienne, formatrice au jeu vocal / Mel Boulestreau, chanteuse



♫Le Portrait contemporain - Générique

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♫Le Programme

♪Guy Reibel (né en 1936) :Suite pour Edgar Poe, Ombre. Laurent Terzief, diction Guy Reibel - Suite Pour Edgar Poe Ensemble Vocal Musique Nouvelle, direction Stéphane Caillat - De l'album "Guy Reibel – Suite Pour Edgar Poe" - Label INA-GRM 9103 RE

Granulations-Sillages composé en 1976...

♪Guy Reibel (1936-) :Granulations-Sillages-Tutti Large- De l'album "Guy Reibel – Granulations-Sillages / Franges Du Signe (1978) - Label INA-GRM AM 771.02

Enr. Radio France-Maison de la Radio, Paris 16e, mars 2014...

♪Guy Reibel (1936-) :Les Papimanes♪Guy Reibel (1936-) :5e Haïku. Ensemble Musicatreize, direction Roland Hayrabedian - De l'album "Guy Reibel - Oeuvres Vocales : Cinq Haïkus, Six Madrigaux, Les Calliphones, Les Papimanes - Ensemble Musicatreize" - Label Musicatreize 2014

Enr. 1992, concert monumental donné à l'occasion du Bicentenaire de La Marseillaise, Cour d’honneur des Invalides, Paris

♪Guy Reibel (né en 1936) :4e Variation sur La Marseillaise.Batterie-fanfare de la Garde Républicaine 700 musiciens & 600 chanteurs - De l'album "La Marseillaise des Mille - Guy Reibel (2010)" - Label © Arion

Rares sont les occasions de réunir autant de choeurs d’entreprises pour un projet commun. C’est ce qu’a réalisé Guy Reibel en réinterprétant l’une de ses oeuvres, créée à l’origine dans la région lilloise, 4 juin 2017...

♪Guy Reibel (né en 1936) :Musique en liesse n°4 (création) sur des chants traditionnels et des jeux vocaux à chanter et à danser - Quand le bouvier - pour ensemble vocal, choeurs et orchestre d'harmonie. Sophie Boucheron & Geneviève Boulestreau, soprani. Ensemble Vocal du Centre Européen du jeu vocal, Christophe Grapperon, direction, baryton. Izabelle Chalhoub & Grégoire Gilg, jeu vocal. Orchestre de la musique de l'Air, direction Claude Kesmaecker - Document Guy Reibel

Enr. 2002, Radio-France, Maison de la radio, studio 104...

♪Guy Reibel (né en 1936) :Concerto pour clarinette, piano et orchestre (2001) Philippe Berrod, clarinette. Jean-Claude Pennetier, piano. Orchestre Philharmonique de Radio France. Document Radio France

Enr. 2008, Radio-France, Maison de la radio, studio 104...

♪Guy Reibel (né en 1936) :PianOmni. Nina Barkalaya, piano - Document Radio France

♪Guy Reibel (né en 1936) : Marine, des Six Madrigaux sur des poèmes de Paul Verlaine. Ensemble Musicatreize, direction Roland Hayrabedian - De l'album "Guy Reibel - Oeuvres Vocales : Cinq Haïkus, Six Madrigaux, Les Calliphones, Les Papimanes - Ensemble Musicatreize" - Label Musicatreize 2014