Le compositeur Georges Aperghis, sur le fil - Festival Philharmonie de Cologne-Allemagne

Tête d’affiche d’une large rétrospective qui lui sera consacrée à La Philharmonie de Cologne (Allemagne) - 30 avril-11 mai 2019 - Georges Aperghis entretient dans les pays germaniques, en Allemagne comme en Autriche, de fructueuses fidélités avec des ensembles et des festivals de premier plan. Découvrir ! Y aller !

Né d’un père sculpteur et d’une mère peintre, Georges Aperghis hésite entre l’expression plastique et la composition. Autodidacte, il découvre la musique grâce à la radio et aux cours de piano que lui donne une amie de la famille.

S'installant à Paris en 1963, Georges Aperghis s'initie au sérialisme du Domaine Musical, à la musique concrète de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry, aux recherches de Iannis Xenakis dont il s'inspire dans ses premières œuvres. Et dès 1970, il élabore un langage plus libre, plus singulier...

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

Le festival de Cologne 2019 s’ouvrira avec la reprise de son Oratorio, d’où émerge la voix de Jean-Pierre Drouet - Enr. 8 février 2001 (Allemagne, Stuttgart, festival Eclat)...

♪Georges Aperghis (1945-) :Die Hamletmaschine-Oratorio – 3. Scherzo (1999-2000) Françoise Kubler, soprano. Lionel Peintre, baryton. Romain Bischoff, baryton. Geneviève Strosser, alto et voix. Jean-Pierre Drouet, percussions et voix. SWR Vokalensemble Stuttgart. Orchestre Ictus. Direction Georges-Elie Octors - De l'album "Georges Aperghis /Heiner Müller /Ictus ‎– Die Hamletmaschine Oratorio" - Label Cyprès CYP5607

Enr. 2016 (Cologne)...

♪Georges Aperghis (1945-) :Damespiel,pour clarinette basse (2011) Carl Rosman, clarinette basse - De l'album "Carl Rosman ‎– Caerulean" - Label Huddersfield Contemporary RecordsHCR12CD

Enr. 2015...

♪Georges Aperghis (1945-) :Etude II, pour orchestre (2012-2014) Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, direction Emilio Pomarico - De l'album "Georges Aperghis /Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks ‎– Concerto Pour Accordéon, Six Études" - Label Neos 11728

Le Trio Funambule ressemble à une danse sur une corde raide. La pièce se déroule en perpétuel mouvement d'équilibrage - parfois renversante, parfois hésitante. Enr. janvier 2016...

♪Georges Aperghis (1945-) :Trio Funambule, pour saxophone alto, piano et percussion (2015)Trio Accanto : Nicolas Hodges, piano. Marcus Weiss, saxophone. Christian Dierstein, percussion - De l'album "Funambules : Aperghis / Riehm / Schöllhorn / Prins. Trio Accanto" - Label Wergo WER 7358 2

, © Radio France / Annick Haumier

Enr. 3 novembre 2017 (Danemark, Copenhague)...

♪Georges Aperghis (1945-) :Passwords, pour six chanteurs (2016) Neue Vocalsolisten - Document compositeur