Compositeur, pianiste et chef d'orchestre - George Benjamin, en pleine lumière

En Création française, le troisième ouvrage scénique de George Benjamin, Lessons in Love and Violence, donné à l’Opéra national de Lyon, du 14 au 26 mai 2019, sous la baguette d'Alexandre Bloch, mise en scène Katie Mitchell.

Après un Into the Little Hill (2006) et Written on Skin (2012) Festival d’Aix-en-Provence

, © Radio France / Annick Haumier / RF

https://www\.opera\-lyon\.com/fr/20182019/opera/lessons\-love\-and\-violence

http://www\.concertclassic\.com/article/rencontre\-avec\-george\-benjamin\-la\-musique\-derange\-et\-devore\-le\-temps

♫Le Portrait contemporain - Générique

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♫Le Programme