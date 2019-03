Le compositeur Fabien Touchard, la sensation du monde - Concert 17 mars 19

Le compositeur Fabien Touchard que l’on a découvert à travers un beau disque : Beauté de ce monde - première monographie de ses oeuvres chez Hortus - Clef d’or 2018 de la revue ResMusica, Coup de coeur 5 étoiles Classica.

Fabien Touchard a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il a obtenu 9 prix : classes d’écriture, composition, orchestration, analyse, improvisation et accompagnement vocal, à l’université Paris-IV Sorbonne, où il a obtenu un Master de musicologie.

Compositeur lauréat de la Fondation Charles Oulmont en 2018, de la Fondation Banque populaire en 2014 et de la Fondation Franz Josef Reinl de Vienne/Münich en 2013, ses pièces sont données en France, Allemagne, Canada, Pays-Bas, Japon…

Arrangeur et improvisateur Fabien Touchard travaille sur des spectacles et ciné-concerts, notamment au cinéma Le Balzac où il organise en 2015 une Nuit du ciné-concert. 2015, il est nommé chef de chant au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et professeur d’écriture au C.R.R. de Boulogne-Billancourt.

Parmi ses projets : Intégrale de ses quatuors à cordes par l’Ensemble Stanislas de Nancy. Création pour récitant et ensemble au théâtre de l’Athénée à Paris. Concerto pour violon et orchestre à cordes créé Chapelle Notre-Dame de Ronchamp par Marianne Piketty. Cycle de mélodies commandé par le Festival international d’Art lyrique d’Aix-en-Provence. Fabien Touchard, official website...

♫Le Portrait contemporain - Générique

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♫Le Programme

♪Fabien Touchard (1985-) :Trio avec piano (2011) Thomas Lefort, violon. Sary Khalifé, violoncelle. Thomas Lavoine, piano. Document compositeur

In hora mortis de Fabien Touchard composée spécialement pour l’Opus 102, piano à 102 notes et à cordes parallèles conçu par Stephen Paulello...

"De ces textes, il émane une lumière très particulière, touchante et inspirante. Avec ces poètes, j’aime à me rappeler l’importance, voire l’urgence, de dire et chanter la beauté aujourd’hui" Fabien Touchard

♪Fabien Touchard (1985-) :L’Horloge et l’abîme (2016) – 2. Trilles voilés (poème d’Anne Perrier), 3. Canto d’inferno (poème de Théophile de Viau), 4. Reverdie (poème de Joachim du Bellay) Marie-Laure Garnier, soprano. Anna Besson, flûte. Augustin Gorisse, hautbois. Guillaume Sigier, piano ♪Fabien Touchard :In Hora Mortis, étude pour piano n° 4 (2016) Philippe Hattat, piano ♪Fabien Touchard :Le silence tombe en moi comme un fruit (poèmes d’Anne Perrier) – I. Tout est consenti, II. Par les forêts et les fougères, III. Suspendue au fil. Fiona McGown, mezzo-soprano. Myrtille Hetzel, violoncelle. Mary Olivon, piano ♪Fabien Touchard (1985-) :Three Things (2013), poème de William Butler Yeats. Anaïs Bertrand, mezzo-soprano. Fabien Touchard, piano - De l'album "Fabien Touchard : Beauté de ce monde (2018)" - Label Hortus HOR 161

Enregistré en juillet 2016, Salle Colonne à Paris...

♪Jacques Brel (1929-1978) :L’amour est mort (arrangement Fabien Touchard) Ensemble Aedes, direction Mathieu Romano - De l'album "Ensemble Aedes : Brel & Barbara a cappella (2018) - Label Evidence Classics EVCD 055

♪Fabien Touchard (1985-) :Préludes pour piano multiple. Philippe Hattat, piano. Document compositeur