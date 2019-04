Le compositeur et guitariste, Bryce Dessner, minimaliste au maximum

Katia et Marielle Labèque proposent un programme pour deux pianos, en quartet, avec les guitaristes et compositeurs Bryce Dessner, membre du groupe The National et David Chalmin.

Soirée événement à la Philharmonie de Paris, en prélude à d'autres concerts en Europe de Bryce Dessner... Minimalist Dream House - Dimanche 7 avril - 20h30

Minimalist Dream House réunit les nouvelles oeuvres de Caroline Shaw, David Lang, Timo Andres, Bryce Dessner, David Chalmin, et une pièce du répertoire de Max Richter.

Bryce David Dessner, né le 23 avril 1976, est compositeur etguitaristenord américain. Master en musique de Yale University. Bryce Dessner s'est fait un nom en tant que guitariste du groupe préféré de Barack Obama, The National !

Bryce Dessner

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

Enr. octobre & juin 2018, janvier 2019 - Philharmonie de Paris, prise de son Radio France, parution du disque cette semaine...

♪Bryce Dessner (1976-) :Concerto pour deux pianos – I. Katia et Marielle Labèque, pianos. Orchestre de Paris, direction Matthias Pintscher ♪Bryce Dessner (1976-) :El Chan 2. Points of Light. Katia et Marielle Labèque, pianos ♪Bryce Dessner :Haven. MDH Quartet. Katia et Marielle Labèque, pianos. David Chalmin et Bryce Dessner, guitares - De l'album "Dessner - Labèque : El Chan (2019)" - Label Deutsche Grammophon / KML Recordings 4818074

Enr. 2012 - Release 3 Mar. 2014...

♪Bryce Dessner (1976-) :St. Carolyn By The Sea- Bryce Dessner · Aaron Dessner, guitares électriques. Copenhagen Phil · André de Ridder, direction - De l'album "Bryce Dessner : St. Carolyn By The Sea - Lachrimae - Raphael / Jonny Greenwood : Suite From "There Will Be Blood" - Label Deutsche Grammophon 479 2388

Released on June 21, 2018...

♪Bryce Dessner (1976-) :Music for Wood and Strings – Section 1 (2015) Ensemble Sō Percussion : Jason Treuting / Adam Sliwinski / Josh Quillen / Eric Cha-Beach - De l'album "Music for Wood and Strings" - Label Brassland HWY-051