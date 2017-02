Laurent Cuniot, compositeur

Programme musical

Laurent Cuniot (né en 1957), Spring and all pour voix et ensemble – I. et II.

Sylvia Vadimova, mezzo-soprano, Ensemble TM+, Laurent Cuniot (direction)

Enr. 2003

[Copie privée]

Arnold Schönberg (1874-1951), Sérénade op. 24 - Tanzscene

Ensemble TM+, Laurent Cuniot (direction)

Enr. 25 juin 2005 (église de Rezé)

[Copie privée]

Alban Berg (1885-1935), Kammerkonzert – III. (extrait)

Noëmi Schindler (violon), Claire Désert (piano), Ensemble TM+, Laurent Cuniot (direction)

Enr. 30 mars 2007 (Nanterre, Maison de la Musique)

[Copie privée]

Laurent Cuniot, Ombrae pour hautbois et ensemble (extrait)

Jean-Pierre Arnaud (hautbois), Ensemble TM+, Laurent Cuniot (direction)

Enr. 2006

[Copie privée]

Bruno Mantovani (né en 1974), Troisième round pour saxophone et ensemble

Vincent David (saxophone), Ensemble TM+, Laurent Cuniot (direction)

Aeon [AECD 0315]

Laurent Cuniot, Reverse flows pour alto, ensemble et électronique

Geneviève Strosser (alto), ensemble TM+, Marc Desmons (direction)

Enr. 2015

[Copie privée]

Actualités

Prochains concerts de l'ensemble TM+ :

En savoir plus : http://www.tmplus.org/