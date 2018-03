Jean-Baptiste Robin, lauréat 2018 du Grand Prix Lycéen des Compositeurs

Jean-Baptiste Robin est encore un organiste renommé, régulièrement convié jusqu’en Asie et en Amérique du Nord. Mais c’est surtout le compositeur que nous accueillons ce soir : nous évoquerons notamment ses conceptions harmoniques et modales tout à fait personnelles, même si l’on peut retrouver dans son langage des emprunts à la paraphrase grégorienne, et des références à l’idée ancienne de l’harmonie des sphères.