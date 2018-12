Séverine Ballon : jouer, improviser, composer - Sortie de l'album "Inconnaissance" Label all that dust

Séverine Ballon étudie le violoncelle aux Hochschule de Berlin et Lübeck avec Joseph Schwab, Troels Svane. Elle perfectionne sa technique de violoncelle contemporain avec Siegfried Palm, Pierre Strauch, Rohan de Saram.

Séverine Ballon donne des Masterclass de composition à l’Université de Harvard, Université de Stanford, Huddersfield (Angleterre), Musikhochschule de Stuttgart (Allemagne), Université de Berkeley (USA), Tzlil Meudcan summer Festival (Israël)...

Sortie de l'album "Inconnaissance" Label all that dust ATD3

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♪Séverine Ballon (1980-) :Cloches Fendues 1 ♪Séverine Ballon :Reflets. ♪Séverine Ballon :Inconnaissance. Séverine Ballon, violoncelle - De l'album "Séverine Ballon ‎– Inconnaissance (2018) - Label all that dust ATD3

♪Mauro Lanza (1975-) :La Bataille De Caresme Et De Charnage (2012) pour violoncelle et piano. Séverine Ballon, violoncelle & Mark Knoop, piano - De l'album "Séverine Ballon ‎– Solitude (2015) - Label æon ‎AECD 1647

Francesca Verunelli imagines her conzon for cello as a kind of intentionless intensity, without any ego, so to speak, stretched to an extreme and ultimately reaching an unbearable point. 04.02.2018, Theaterhaus - ECLAT Festival Neue Musik Stuttgart...