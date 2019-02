La compositrice Graciane Finzi : la vie en mouvement - Création 15 février 19 - Festival Présences

15 février 19 à 20h - Auditorium de Radio France - Maison de la radio - Paris 16e

Création de mon concerto pour alto et orchestre : Fantaisie concerto dans le cadre du festival Présences. Télécharger le livre-programme du Festival Présences

par l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Marc Desmons, alto, direction Alejo Pérez

Réservez vos places pour ce concert sur maisondelaradio.fr

"La musique : la lire, la jouer, l'inventer, l'improviser, la travailler, l'aimer, la chanter la pleurer, l'oublier, la retrouver, toujours la retrouver.

Je pense que c'est le seul art où le phénomène de plaisir est perpétuellement en expansion lorsque l'on écoute à plusieurs reprises un même motif, un même passage ou une même œuvre.

Le domaine de la chanson a bien compris ce phénomène : le plaisir est décuplé à chaque nouvelle audition d'un thème souvent archi-connu. Mozart ne s'y prend pas mal non plus dans ce domaine... !

Je pense que l'un des plus grands péchés de notre siècle a été de ne pas avoir su dire les choses plusieurs fois de suite, de ne pas avoir su les répéter, bref d' avoir eu honte d'en éprouver du plaisir, et cela quel que soit le langage utilisé.

Cela ne veut pas dire qu'il fasse retourner à un langage tonal, je pense que c'est surtout une question de forme, de geste créateur large, au sens passionné ou romantique du terme.

En résumé donc, je ne me gêne plus ! Une cellule me plait ? Je la tords, la disloque, l'énerve, l'embellis, la dis et redis... Est-ce une bonne idée musicale ? Je l'exploite à fond, je la construis, la casse, l'étire, la superpose..." Graciane Finzi

, © Radio France / Annick Haumier

♫Le Portrait contemporain - Générique

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♫Le Programme

Création à Paris, Radio France Perspectives du XXe Siècle le 24 mars 1984...

♪Graciane Finzi (1945-) :Soleil vert - pour grand orchestre (1984) Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Peter Burwik. Document compositrice

Enr. 1983...

♪Graciane Finzi (1945-) :Édifice - Concerto pour violon et orchestre (1970) Jean-Jacques Kantorow, violon. Orchestre National de Lille, direction Adrien Sunshine. Document compositrice

Création 4 avril 1997 Le Corum à Montpellier, par Jean-Claude Pennetier, l’Orchestre philharmonique de Montpellier...

♪Graciane Finzi (1945-) :Concerto pour piano et orchestre (1997) Jean-Claude Pennetier, piano. Orchestre philharmonique de Montpellier, direction Yoram David. Document compositrice

Création 26 avril 2002 par Gary Hoffman et l'Orchestre philharmonique de Radio-France...

♪Graciane Finzi (1945-) :Errance dans la nuit - Ballade pour violoncelle et orchestre (2002). Gary Hoffman, violoncelle. Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Pascal Rophé - Document Radio France

Création 21 janvier 2017, Théâtre de Caen. Commande de l'Orchestre Régional de Normandie...

♪Graciane Finzi (1945-) :Par-delà les étoiles - pour violon et orchestre de chambre (2017) David Grimal, violon et direction. Orchestre Régional de Normandie -Document compositrice

Énergie, harmonie, enthousiasme et créativité : quatre mots décrivant l’essence du SpiriTango Quartet. Live Salle Colonne - Paris, 24 mai 2018...

♪Graciane Finzi (1945-) :Impression Tango (2003) SpiriTango Quartet : Fanny Azzuro, piano. Thomas Chedal, accordéon. Benoît Levesque, contrebasse. Fanny Stefanelli, violon & Vassilena Serafimova, percussions - De l'album"TrANsGressiOns - SpiriTango Quartet - Live with Vassilena Serafimova (2018)" - Label Paraty 818230

Programme musical et visuel qui entraîne le spectateur dans l’imaginaire de la vie américaine des années 50 au travers d’œuvres de Samuel Barber, Graciane Finzi... Enr. 2015-2016...

♪Graciane Finzi (1945-) :Scénographies d’Edward Hopper (2014) - Compartiment C, Car 293 / Girl at Sewing Machine / South Carolina Morning (textes de Claude Esteban) Natalie Dessay, récitante. Paris Mozart Orchestra, direction Claire Gibault - De l'album "Pictures of America"- Label Sony Classical 889853428427

S’affranchir des limites de leur époque, sans la renier, les quatre compositrices réunies dans cet enregistrement ont réussi ce pari, chacune dans l’idiome musical qui lui était propre. Enr. 2015...

♪Graciane Finzi (1945-) :Crossing the Line pour violon, saxophones soprano - alto et piano (2015) Trio Empreinte : Clara Abou, violon. Emilie Heurtevent, saxophones. Anne de Fornel, piano - Label Klarthe KLA 019