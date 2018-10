La compositrice fête 75 ans - Elżbieta Sikora, d’un univers à l’autre

, © Radio France / Annick Haumier

Née à Lwów en 1943. Études de composition à Varsovie avec Tadeusz Baird et Zbigniew Rudzinski, et à Paris, musique électroacoustique avec Pierre Schaeffer et François Bayle, composition et analyse avec Betsy Jolas. Elzbieta Sikora vit à Paris depuis 1981.

, © Radio France / Annick Haumier

Catalogue de plus de 50 oeuvres dont 3 opéras, 3 ballets, oeuvres symphoniques, concertos, musique de chambre, musiques électroacoustiques et mixtes. Plusieurs prix : Prix Magistère à Bourges, Prix Nouveau Talent Musique Sacd, Prix du Printemps Sacem, mention spéciale de l’Académie du Disque Lyrique...

, © Radio France / Annick Haumier

Elzbieta Sikora, est directrice artistique du Festival Musica Electronica Nova, Wroclaw-Pologne. 17–25.05.2019 Son opéra Madame Curie produit par Opera Baltycka de Gdansk, a été créé à Paris en 2011, Auditorium de l’Unesco. www.operabaltycka.pl

, © Radio France / Annick Haumier

Elzbieta Sikora,Miniatures /Frédéric Chopin,Nocturne n° 20 pour violoncelle /Grazyna Bacewicz,Concerto n° 5 pour violon /Piotr Ilyitch Tchaïkovski,Symphonie n° 3 « Polonaise »

Geneviève Laurenceau, violon. Éric Villeminey, violoncelle. direction Marzena Diakun

Elżbieta Sikora, jouée pour la première fois à la Philharmonie de Paris - Samedi 12 janvier 2019 à 15h, Réserver ! Y aller !

Elzbieta Sikora - Miniature n°5 /Hector Berlioz - Marche des Troyens /Ludwig van Beethoven - Concerto pour piano n° 5 "Empereur" Symphonie n°5

Jonathan Gilad, piano. Orchestre Pasdeloup, direction Elena Schwarz,

François Dumont, piano. Orchestre Pasdeloup, direction Christoph Altstaedt

♫Le Portrait contemporain - Générique

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♫Programme

Enr. 24 novembre 2013...

♪Elżbieta Sikora (1943-) :Miniature 1 pour orchestre (2013) Orchestre de la Radio Polonaise de Varsovie, direction Wojciech Michniewski. Document radio polonaise

Hommage à Lutoslawski. Enr. 2006...

♪Elżbieta Sikora (1943-) :Sextuor à cordes (1993) Orchestre Amadeus, direction Agnieszka Duczmal. Document radio polonaise

Enr. 2004 (Poznan)...

♪Elżbieta Sikora :Rappel III pour orchestre à cordes (1998) Orchestre Amadeus, direction Agnieszka Duczmal - De l'album "A. Duczmal - Amadeus vol. 11 (2004) - Label Polskie Radio 72300096

Adam Kośmieja a enregistré un concerto pour piano "Hommage à Frédéric Chopin" de Elżbieta Sikora. Enr. janvier 2018, à paraître...

♪Elżbieta Sikora :Concerto pour piano et orchestre – IV(1999-2000) Sinfonia Varsovia, Adam Kośmieja, piano, direction Bassem Akiki

Rétrospective sur 30 ans d’œuvres pour sons électroacoustiques et instruments. Les 4 partitions sous le signe du poète Zbigniew Herbert (1924-1998) dont un fragment de poésie est en exergue de chaque partition. Enr. 2005

♪Elżbieta Sikora :Suite II pour clavecin et électronique – IV. (1992) Gośka Isphording, clavecin Reinhard von Nagel, École Française du 18e siècle) ♪Elżbieta Sikora :Reflets irisés, pour piano et sons électroacoustiques (2005)Wilhem Latchoumia, piano - De l'album "Elżbieta Sikora – Solo & Electronics (For Zbigniew Herbert)" - Label Dux Recording Producers DUX 0679

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Auditorium Marcel Landowski. Enr. 6 septembre 2013...

, © Ensemble Court-Circuit

♪Elżbieta Sikora (1943-) :Sonosphère / Twilling pour hautbois, électronique live et quintette à cordes (2013) Hélène Devilleneuve, hautbois. Ensemble Court-Circuit, direction Jean Deroyer. Tom Mays, informatique musicale Karlax - Document compositrice

Enr. 19 mai 2017 (Wroclaw, festival MEN)

♪Elżbieta Sikora (1943-) :Sonosphère III. Symfonia Wrocławska (2016-2017) pour orchestre et électronique. Orchestre Philharmonique du Forum National de Musique de Wroclaw, direction David Fulmer. Sébastien Naves, réalisateur en informatique musicale Ircam. Document radio polonaise