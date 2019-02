La compositrice Camille Pépin, l’art de la fougue - Parution d'un album monographique chez NoMadMusic

Camille Pépin, née en 1990, débute ses études musicales au Conservatoire à Rayonnement Régional Amiens.

Camille Pépin intègre le Pôle Supérieur de Paris où elle étudie l’arrangement avec Thibault Perrine, puis le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où elle obtient cinq premiers prix : Orchestration, Analyse, Harmonie, Contrepoint, Fugue & Formes.

Camille Pépin apprend auprès des compositeurs : Thierry Escaich, Guillaume Connesson, Marc-André Dalbavie qui ont particulièrement marqué son parcours musical.

2015, Camille Pépin reçoit le Grand Prix Sacem Musique-Symphonique-Jeune-Compositeur, remis par Thierry Escaich à la cérémonie des Grands Prix Sacem à Paris aux Folies Bergères.

Camille Pépin en résidence à l’Orchestre de Picardie (2018-2019) travaille sur un cycle de mélodies, une commande du Festival Messiaen pour Fiona McGown, Anne Le Bozec et Yan Levionnois et un concerto pour harpe et marimba pour l’Orchestre de l’Opéra de Toulon.

♫Le Portrait contemporain - Générique

♫Le Programme

Enr. février 2018 - À paraître le 22 février 2019...

♪Camille Pépin (1990-) :Lyrae (extrait) Raphaëlle Moreau, Louise Salmona, violon. Léa Hennino, alto. Natacha Colmez-Collard, violoncelle. Anaëlle Tourret, harpe. Thibault Lepri, percussions. ♪Camille Pépin (1990-) :Chamber Music (extraits) & ♪Camille Pépin (1990-) :Luna – I. Luna. Fiona McGown, mezzo-soprano. Ensemble Polygones : Alexandre Collard, cor. Natacha Colmez-Collard, violoncelle. Carjez Gerretsen, clarinettes. Louise Salmona, violon. Célia Oneto Bensaïd, piano. Direction Léo Margue. ♪Camille Pépin (1990-) :Indra. Raphaëlle Moreau, violon. Célia Oneto Bensaïd, piano. ♪Camille Pépin (1990-) :Kono-Hana. Natacha Colmez-Collard, violoncelle - De l'album "Camille Pépin : Chamber Music" Ensemble Polygones -Découvrir ! Télécharger ! Acheter ! l’enregistrement vient de paraître chez NoMadMusic NMM057D