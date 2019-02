Le compositeur chinois Zhang Xiaofu, Dialogue entre deux mondes

Zhang Xiaofu, figure la plus importante de la musique électronique en Chine, professeur au conservatoire central de musique de Pékin. À 16 ans, il rejoint la troupe de danse et de musique (gē wǔ tuán) de sa ville natale, pour y jouer du basson et erhu, assurer la direction et la composition.

1977, Zhang Xiaofu est admis au central conservatory of music où il étudie la composition avec Wu Zuqiang. 1988, après cinq années à la faculty of the Central Conservatory où il enseigne l’harmonie, Zhang est sélectionné par le ministère de la Culture pour partir en France à l’École Normale de Musique à Paris et au Conservatoire Edgar Varèse. Il fut invité à travailler à La Muse en Circuit ainsi qu’à l’INA-GRM.

Festival Musicacoustica-Beijing, le rendez-vous incontournable dédié aux musiques électroacoustiques : des musiques sur support (acousmatique), musiques mixtes (instruments live et sons fixés), live électronique au multimédia (vidéo, danse et installations/performance) et musiques numériques.

♫Le Portrait contemporain - Générique

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♫Le Programme

♪Zhang Xiaofu (né en 1954) :Le Chant intérieur pour flûte (1987-2001)Document du compositeur

♪Zhang Xiaofu (né en 1954) :Dialogue entre le monde différent 1 & 2 (1992)Document du compositeur

♪Zhang Xiaofu (né en 1954) :Nuo Ri Lang (1996)Document du compositeur

♪Zhang Xiaofu (né en 1954) :Esprits de la montagne (1996)Document du compositeur

♪Zhang Xiaofu (né en 1954) :Visages peints dans les Opéras de Pékin II (2007)Document du compositeur

♪Zhang Xiaofu (né en 1954) :Sent To Mars (2016-2017)Document du compositeur