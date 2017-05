Karol Beffa, l'intuition pour guide

Programme musical

Karol Beffa (né en 1973), Dark pour piano et orchestre à cordes – 1. Solennel, sans rigueur ; 2. Flottant (extrait)

Karol Beffa (piano), Ensemble Contraste, Johan Farjot (direction)

Enr. 2013

Karol Beffa « Into the Dark »

Aparté [AP108]

Karol Beffa, Dédale pour orchestre à cordes et harpe ad lib. (1999)

Emmanuel Ceysson (harpe), Ensemble Contraste, Johan Farjot (direction)

Enr. 2013

Karol Beffa « Into the Dark »

Aparté [AP108]

Karol Beffa, Fireworks – 1. Avec swing

Quatuor Jean-Yves Fourmeau : Jean-Yves Fourmeau (saxophone soprano), Pierric Leman (saxophone alto), Stéphane Laporte (saxophone ténor), Joel Batteau (saxophone baryton)

Karol Beffa « Blow Up »

Indesens [INDE082] (2016)

Karol Beffa, Premier Concerto pour violon – II.

Renaud Capuçon (violon), Orchestre National du Capitole de Toulouse, Tugan Sokhiev (direction)

[Document du compositeur / Copie privée]

Karol Beffa, Blow Up

Karol Beffa (piano), Ensemble Initium

Karol Beffa « Blow Up »

Indesens INDE082 (2016)

Karol Beffa, Premier Concerto pour piano – I.

Boris Berezovski (piano), Orchestre de la radio slovaque, Johan Farjot (direction)

[Document du compositeur / Copie privée]