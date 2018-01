Karl Naegelen, composer avec autrui

C’est le même souci d’immersion dans le monde qui conduit Karl Naegelen à imaginer de nouvelles formes scéniques, dans le domaine du théâtre musical ou du jeune public. Et c’est encore la même ouverture d’esprit, et d’oreille, qui l’amène à élaborer des projets pédagogiques sur le long terme.

Musicien engagé dans la cité, Karl Naegelen participe dans quelques jours, du 26 au 28 janvier, au festival du collectif Umlaut, au Lavoir Moderne Parisien.

Programme musical

Karl Naegelen, Suite de miniatures extraites de fenêtre ovale (2011) et fenêtre ovale deuxième volet (2016) - In aquam, Toupie, Kroum, Variations sur Ernst, Choral

Joris Rühl (clarinette), Eve Risser (piano), Toma Gouband (percussion), Amaryllis Billet (violon)

2 CD : Umlaut Records UMFRCD03 et Umlaut Records UMFRCD20

Karl Naegelen, Maillages (Fenêtre ovale, 2ème volet)

Umlaut Records UMFRCD20

Karl Naegelen, Maelström

Spat’sonore

Enr. 2016 (Orléans)

Document du compositeur / Copie privée

Karl Naegelen, Aa-choral

Ensemble Pegasus : Frederik Sakham (contrebasse), Julia Robert (alto), Anna Jalving (violon), Jean-Brice Godet (clarinette)

Enr. 2017 (Copenhague)

Document du compositeur / Copie privée

Karl Naegelen, Ich ruf zu dir (extrait du récitatif « Rimbaud, une saison en enfer »)

Margherita Trefoloni (voix), Benoit Poly (percussion), Aurélie Saraf (harpe)

Enr. 2011 (Lyon, Grame)

Document du compositeur / Copie privée