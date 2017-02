Joëlle Léandre, la basse continue

Programme musical

Giacinto Scelsi (1905-1988), Maknongan

Joëlle Léandre (contrebasse et voix)

Enr. 1993

Hat Art [CD 6124]

Joëlle Léandre, No Comment 8

Joëlle Léandre (contrebasse)

Enr. 1994-1995

Fou Records [FR CD 14]

Joëlle Léandre / Steve Lacy, One More Time 1

Steve Lacy (saxophone soprano), Joëlle Léandre (contrebasse)

Enr. 2002 (Bruxelles)

Leo Records [LR 422]

Joëlle Léandre / Benoît Delbecq / François Houle, 14 rue Paul-Fort, Paris – 1.

Joëlle Léandre (contrebasse), Benoît Delbecq (piano préparé), François Houle (clarinette)

Enr. 2013

Leo Records [LR 731]

Joëlle Léandre, Can You Hear Me ? (extrait)

Joëlle Léandre Tentet

Enr. 2015 (Metz, Arsenal)

Ayler Records [AYLCD-146]