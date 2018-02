Hommage à Renaud Gagneux

Les auditeurs de France Musique connaissaient bien la voix de Renaud Gagneux, puisqu’ils ont pu l’apprécier sur l’antenne par deux fois, dans les années 1970 tout d’abord, et aussi plus récemment, dans les années 2000.

A l’occasion de ce portrait, nous étions revenus avec lui sur son œuvre, bien sûr, mais aussi sur sa formation plurielle – il avait été l’élève d’Alfred Cortot et de Vlado Perlemuter, de Karlheinz Stockhausen et d’Henri Dutilleux, d’André Jolivet et d’Olivier Messiaen. Ce fut aussi l’occasion d’évoquer ses passions citadines, de partir avec lui au Japon, qui était devenu sa destination de prédilection ces dernières années, et de retrouver l’un de ses interprètes, Mstislav Rostropovitch…

Programmation musicale à retrouver ici :