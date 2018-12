La compositrice Diana Soh, la musique au corps - concert Solistes de l’Ensemble intercontemporain

Elles viennent d’Angleterre, d’Italie, du Japon, de Norvège, de Singapour, de Slovénie, elles présentent une grande pluralité d’inspirations et d’esthétiques.

Diana Soh[p][k][t] pour piccolo et électronique

Tansy DaviesArabescos pour hautbois et piano

Misato MochizukiAu bleu bois pour hautbois

Maja Solveig Kjelstrup RatkjeBreaking the News - flûte, piano, violon, violoncelle

Création française : Nina ŠenkMovimento fluido III - flûte, cor anglais, clarinette, piano

Création française : Lara MorcianoRaggi di stringhe - pour violon et électronique

Solistes Ensemble intercontemporain & Diana Soh, José-Miguel Fernandez, réalisation informatique Ircam

Coproduction Ensemble intercontemporain, Philharmonie de Paris, partenariat Ircam-Centre Pompidou

Concert enregistré par France Musique À la réécoute 3 ans sur francemusique.fr

CRR de Paris 8e - Lundi 21 janvier 14h30 - Salle Fauré - Atelier contemporain Diana Soh - Réserver ! Y aller !

Festival Présences 2019 -Autour de Wolfgang Rihm - Mercredi 13 février 20h - Studio 104 - Maison de la Radio, 116 av. Président Kennedy, Paris 16e - Réserver ! Y aller !

Wolfgang Rihm,Blick auf Kolchis, pour ensemble

Marton Illés, (titre à déterminer), pour ensemble – création mondiale

Diana Soh,Modicum version brute, pour ensemble – création mondiale

Diana Soh,Modicum version du public, pour ensemble

Sampo Haapamäki,Idea, pour ensemble

Commande de l’Ircam-Centre Pompidou et du Festival Time of Music, soutien du réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe créative de l’U.E.

Ensemble Court-circuit - direction, Jean Deroyer - Réalisation informatique musicale Ircam : Serge Lemouton

Née à Singapour, Diana Soh termine ses études de composition à l'Université de Buffalo sous la direction de David Felder. Après une première année de Cursus de composition et nouvelles technologies à l’Ircam..

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♪Diana Soh (1984-) :Arboretum : of myths and trees. Elise Chauvin, soprano. Ensemble Court-Circuit. Document compositrice

♪Diana Soh (1984-) :A/Z- Elise Chauvin, soprano. Trio K/D/M. Anthony Millet, accordéon. Gilles Durot, Victor Hanna, percussions. Document Radio France

Définir Elise Chauvin ? Spontanéité, joie de vivre, présence scénique, compréhension des rôles, fraicheur, naturel, énergie, contact avec le public…l’actrice chanteuse ou la chanteuse actrice… Enr. 2 mars 2018 (Singapour)

♪Diana Soh (1984-) :A is for Aiyah - Elise Chauvin, soprano. Orchestre Symphonique de Singapour, direction Jason Lai. Document compositrice

♪Diana Soh (1984-) :iota. Klangforum Wien, direction Enno Poppe. Document compositrice

♪Diana Soh (1984-) :Blackbird - Julia Mihály, soprano. E-MEX-Ensemble. Document compositrice

This piece explores the notion of when to speak, when to move, what to say, what to do, how to do it all. Movement 2 : solicitation