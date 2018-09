Festival Musica-Strasbourg 2018 : Yves Chauris, ou le paysage déplacé

Dans le cadre du Festival Musica-Strasbourg 2018 (19 sept - 6 oct) Auditorium France 3 Alsace-Strasbourg - Concert mercredi 26 septembre 2018 à 18h30. Yves Chauris : Other voices (2018) Création mondiale-commande Collectif Tana.

Par le Quatuor Tana : Antoine Maisonhaute (violon), Ivan Lebrun (violon) Maxime Desert (alto) Jeanne Maisonhaute (violoncelle) - Festival Musica 2018, toute la programmation...

Yves Chauris présente son 3e quatuor à cordes: Other voices, à Faulkner, avec des voix qui peuplent la pièce : Hildegard von Bingen, Gesualdo ou Mozart.

Né à Brest, Yves Chauris se nourrit de la nature qu’il observe, de Madrid à Kyoto. Il en fait le centre d’une œuvre qui séduit les meilleurs interprètes. Le site du compositeur...

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♪Yves Chauris (1980-) :Sonate pour piano (2004-2008) Jean-Frédéric Neuburger, piano. Document compositeur

La poétique sonore d’Yves Chauris ajouté au grand orchestre 3 groupes de percussions spatialisés. Le compositeur projette le son et le propage dans un espace mouvant. Why so quiet, une étude de matières et de mouvements qui articulent le continuum sonore. Enregistré le 18 octobre 2015 à Donaueschingen (Allemagne)