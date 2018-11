La compositrice Clara Maïda : pour une nanomusique - Parution de "Art Zoyd–Experiences de Vol"

, © Radio France / Annick Haumier

Clara Maïda vit à Paris et à Berlin. Elle s’est orientée vers la composition musicale après des études de psychologie à l’Université Aix-Marseille 1 (Licence). Elle a obtenu un PhD (Doctorat) de Composition à l’Université de Huddersfield (GB), un Master de Musicologie à l’Université Paris 8-Saint Denis, un Diplôme d’État de professeur de piano et un 1er Prix de Piano dans la classe d’Anne Queféllec au CRR de Nice.

Elle a été compositrice invitée du Berliner Künstlerprogramm du DAAD pour un an en 2007-08 et a obtenu plusieurs récompenses internationales et bourses ou résidences de composition.

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

Enr. 2005 (Marseille, festival Les Musiques)

♪Clara Maïda (1963-) :psyché-cité/transversales (2005-2006) cycle pour instruments et électronique - 3. via rupta (2005-2007) pour flûte, clarinette, trombone, violon, alto, violoncelle, contrebasse et électronique. Ensemble Orchestral Contemporain : Fabrice Philippe, flûte • Aude Buet, clarinette • Marc Gadave, trombone • Jérémie Siot, violon • Bruno Duval, alto • Alain Doury, violoncelle • Michaël Chanu, contrebasse • Direction Fabián Panisello - De l'album "Clara Maïda - in corpore vili" - Label Edition RZ 2009

Enr. 2008 (Hambourg, festival Klang !)

♪Clara Maïda (1963-) :Mutatis mutandis. Ensemble Resonanz : Tom Glöckner, Yuki Kasai, Christine Krapp, Benjamin Spillner, Swantje Tessman, violons • David Schlage, Tim-Erik Winzer, Chang-Yun Yoo, altos • Zoé Cartier, Jessica Kuhn, Pirkko Langer, violoncelles • Lars Burger, contrebasse. Direction Stefan Geiger - De l'album "Clara Maïda - in corpore vili" - Label Edition RZ 2009

Dans Shel(lter on pourrait parler de nanomusique, référence aux nanosciences qui observent et manipulent des objets à l’échelle atomique... Enr. 16 mai 2009 (Marseille, Festival Les Musiques)

♪Clara Maïda (1963-) :Shel(l)ter – 1. Shel(l)ter - später... ( ) ...Winter. Les Percussions de Strasbourg, Nouvel Ensemble Moderne, direction Lorraine Vaillancourt - Document compositrice

Enr. 2010 (Berlin, festival Ultraschall)

♪Clara Maïda (1963-) :Shel(l)ter – 2. Shel(l)ter - unter... ( ) ...Gitter. Ensemble L’Itinéraire, direction Jean Deroyer. Document compositrice

Enr. 2010 (Berlin, festival Ultraschall)

♪Clara Maïda (1963-) :Shel(l)ter – 3., 4. Shel(l)ter - seither... ( ) ...Splitter & hinter... ( ) ...Eiter. Ensemble L’Itinéraire, direction Jean Deroyer. Document compositrice

Enr. 2013 (Huddersfield Contemporary Music Festival)

♪Clara Maïda (1963-) :www – 2. ..., das spinnt… Quatuor Arditti. Document compositrice

Enr. 2016 (Radio France-France Musique, émission Alla Breve)

♪Clara Maïda (1963-) : Web studies – 2. Web-wave. Ensemble 2e2m, direction Pierre Roullier - Du coffret "Art Zoyd ‎– Experiences de Vol 10,11,12,13 (2018)" - Label In-Possible Records ‎AZ EXP 2018