Chaya Czernowin, l'expérience du son

Passionnée par l’opéra, elle ne cesse d’en interroger les codes et les usages, depuis Adama, en contrepoint à Zaïde de Mozart, à Salzbourg, jusqu’au récent Infinite Now, que l’on a vu en Belgique et qui était repris la semaine dernière, à Paris, à la Cité de la Musique…

Programme musical

Chaya Czernowin (née en 1957), Infinite Now (extrait)

Orchestre symphonique de l’Opéra des Flandres, Titus Engel (direction)

Carlo Laurenzi (réalisation informatique musicale Ircam)

Enr. 2017

[Document du compositeur / Copie privée]

Chaya Czernowin, String Quartet (1994)

Arditti String Quartet

Mode [77]

Chaya Czernowin, Shu Hai in an orchestral setting – First vocal entrance (2000-2001)

Ute Wassermann (voix), Basel Sinfonietta, Johannes Kalitzke (direction)

Experimental Studio SWR, André Richard (direction)

Enr. 2001

Mode [117]

Chaya Czernowin, Maim (2002-2006) – 2. The memory of water

Rico Gubler (saxophone, tubax), John Mark Harris (piano, clavecin), Seth Josel (guitares), Mary Oliver (alto), Peter Veale (musette, hautbois, cor anglais)

Experimentalstudio des SWR (live-electronics), Konzerthausorchester Berlin, Johannes Kalitzke (direction)

Enr. 2007

Mode [219]

Chaya Czernowin, Sahaf (2008)

Ensemble Nikel

Enr. 2009

Wergo [WER 6726 2]