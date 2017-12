Bruno Giner, musique et mémoire

Petit-fils du peintre espagnol Balbino Giner Garcia, Bruno Giner reste profondément marqué par la culture hispanique, et par l’histoire politique du vingtième siècle. Homme de mémoire et de transmission, il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages sur la question de la musique sous les régimes totalitaires.

Guitariste de formation, passionné par la percussion, il n’aime rien tant que de collaborer au plus près avec les interprètes de sa musique, et il consacre une part de son catalogue aux œuvres pour les élèves et les amateurs.

Programme musical

Bruno Giner (né en 1960), Rauxa (2014)

Trio K/D/M : Anthony Millet (accordéon), Gilles Durot et Victor Hanna (percussions)

Musicube CUB1612

Bruno Giner, « K », duo pour flûtes à bec et sons fixés

Maria Jesus Udina et Juan Izquierdo (flûtes à bec), 1987

Musicube CUB1612

Bruno Giner, Concerto pour violoncelle - Troisième mouvement

Christophe Roy (violoncelle), Ensemble FA, Dominique My (direction)

Enr. 11 février 2001 (Radio France, festival Présences)

Enregistrement Radio France

Bruno Giner, Pantomime

Isaac Sebon (piano), Hélène Brana (percussions)

Enr. 2012

Document du compositeur / Copie privée

Bruno Giner, Charlie

Ensemble Aleph

Signature SIG 11067

Bruno Giner, Trois silences déchirés (in memoriam Pavel Haas) pour hautbois seul

Fabrice Férez (hautbois)

Enr. 2013

Gallo CD-1426

Bruno Giner, Yoshihisa (in memoriam) (2009)

Fabrice Marandola (marimba)

Musicube CUB1612

