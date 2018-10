Bernard Cavanna, compositeur agité ! - sortie "À l’agité du bocal" & "Le caillou dans la chaussure"

Concert Bernard Cavanna - Messe, un jour ordinaire - Samedi 22 décembre 2018 - Réserver ! Y aller ! Salle des fêtes de Gennevilliers - 177 Avenue Gabriel Péri

Messe d’un jour ordinaire s’articule principalement autour de deux textes : celui du rituel de la messe et de la parole dérisoire de Laurence, jeune femme à la dérive, toxicomane ordinaire, aujourd’hui disparue et tirée d’un document filmé de Jean-Michel Carré, « Galère de femmes ». Elle met ainsi en présence une parole collective – parole véhémente, fracassante, sûre de son ordre – et une parole individuelle, modeste, minime, humaine et négligeable.

20 ans après la création très remarquée du premier concerto pour violon, Bernard Cavanna reprend son genre de prédilection, dont l’inspiration pris forme après la lecture du texte de Michel Rostain, les sept nouvelles de la douleur. Ces deux concertos sont donnés avec la pièce Geek Bagatelles d’après quelques fragments de la 9e symphonie de Beethoven, comme s’il ne subsistait que quelques traces de ce chef d’oeuvre, comme autant de ruines d’une civilisation disparue.

De ses livres Céline disait qu’ils étaient Desopéras sans musique. Fallait-il, à cette musique de la phrase, imposer un autre rythme ? Bernard Cavanna a longtemps hésité avant de se lancer dans l’aventure s’appuyant sur À l’agité du bocal, pamphlet-charge écrit par Céline en 1947 en réponse à un texte de Sartre...

Le compositeur Bernard Cavanna et l'Ensemble Ars Nova, ont proposé le 7 mars 2013 un concert construit autour du texte "A l'agité du bocal" de Louis-Ferdinand Céline au TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, un magnifique lieu contemporain dominant la vallée.

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

Sortie de l'album "À l’Agité du bocal" bousin pour 3 ténors dépareillés et ensemble de foire & DVD "Le caillou dans la chaussure" un film de Delphine de Blic. 2 enregistrements d'après la création de Bernard Cavanna sur le texte de L.-F. Céline : À l'agité du bocal...

♫Bernard Cavanna (1951-) :A L’Agité du bocal – 4. Trame de Karl K, 5. Pentatonique 2, 6. JIG 2, 7. Kabarett song., 12. Blues, 13. Kabarett song 3, 14. Chaos, 15. Kabarett song 4, 16. Hoquet-Trame de Karl K et anches. Christophe Crapez, Paul-Alexandre Dubois & Euken Ostolaza, ténors. Ensemble Ars Nova, 18 musiciens, direction Philippe Nahon - Album audio & DVD label L'Empreinte digitale ED13244 -distribution Socadisc

Enr. 2001

♫Bernard Cavanna (1951-) :Les Chants cruels - Chant cruel I (2001)Rayanne Dupuis, soprano. Orchestre National des Pays de la Loire, direction Hubert Soudant - De l'album "Bernard Cavanna : Concerto pour Violon et Orchestre; Trois Chants Cruels Live" - Label Soupir Éditions S201

Prix Sacem 1998 de la meilleure création contemporaine pour Messe un jour ordinaire...

♫Bernard Cavanna (1951-) :Messe un jour ordinaire - Solo instrumental. Noémi Schindler, violon. Ensemble Ars Nova, direction Philippe Nahon - De l'album "Bernard Cavanna : Trio avec accordéon, Messe un jour ordinaire, Fauve" - Label MFA Radio France 216025

Enregistré au Studio Label Bleu - de mai à septembre 2015...

♫Bernard Cavanna (1951-) :Trio n° 2 pour accordéon, violon et violoncelle (2004) – 1. Très lent. Noémi Schindler, violon. Anthony Millet, accordéon. Atsushi Sakai, violoncelle - De l'album "Cavanna & Schubert : Transcriptions de Lieder - Trios avec accordéon n°1 et 2" - Label NoMadMusic NMM 032

"Cette bien jeune bandonéoniste – si charismatique et douée – cette Française qui nous propose ici un regard franc, sensible et parfois distancié de certains thèmes écrits par l’un des princes du Tango, Enrique Del no (1895–1967) C’est à la lecture d’un livre d’Albert Londres, La traite des Blanches, qu’est né ce si singulier projet" Bernard Cavanna

♫Enrique Delfino (1895-1967) :Araca Corazón. Louise Jallu, bandonéon. Mathias Lévy, violon. Grégoire Letouvet, piano. Alexandre Perrot, contrebasse. Bernard Cavanna & Louise Jallu, arrangements. De l'album "Louise Jallu : Francesita (2017)" - Label Klarthe KRJ020

Geek Bagatelles ou Introspections sur quelques fragments de la 9e symphonie de Beethoven. Oeuvre pour smartphones et orchestre symphonique écrite par Bernard Cavanna, d'un partenariat entre le Lycée Boucher de Perthes d’Abbeville (80) et l’Orchestre de Picardie...

♫Bernard Cavanna (1951-) :Geek Bagatelles. Orchestre de Picardie, direction Arie van Beck. Album à paraître ! Label L’Empreinte Digitale