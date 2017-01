Avec Tom Johnson (compositeur)

Programme musical

Tom Johnson (né en 1939), Rational Melodies (1982) – 1.

Ensemble Dedalus, Didier Aschour (guitare et direction artistique)

Enr. 2009

New World Records [80705-2]

Tom Johnson, Failing : A Very Difficult Piece for Solo String Bass (1975)

Robert Black (contrebasse)

Composers Recordings [CD 628]

Tom Johnson, Tango (1984)

Alberto Neuman (piano)

Buda Records [92651-2]

Tom Johnson, Study for Player Piano (1994)

Piano avec Ampico Player Piano Mechanism

MDG [645 1406-2]

Tom Johnson, Canon for Six Guitars (1998)

Seth Josel (guitare)

Enr. 2007-2008

New World Records [80661-2]

Tom Johnson, 32 Breaths (2000), version pour flûte en sol

Manuel Zurria (flûtes)

Die Schachtel Zeit [C01]

Tom Johnson, Kirkman’ Ladies – Rational Harmonies in Three Voices (2005), version pour trois flûtes et narrateur

Tom Johnson (narrateur), Manuel Zurria (flûtes)

Die Schachtel Zeit [C01]

Tom Johnson, Seven Septets – Courir attendre final ; Pavage

Ensemble Offrandes, Samuel Boré (direction musicale)

Enr. 5 novembre 2016

[Copie privée]

Actualités

En concert : les Seven Septets de Tom Johnson par l'ensemble Offrandes (direction Samuel Boré) au FRAC de Bretagne à Rennes, le dimanche 22 janvier 2017, dans le cadre du festival Autres mesures.

