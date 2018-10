Avec son ancien élève Eric Tanguy - Hommage au compositeur Horatiu Rădulescu (1942–2008)

Découvrir ! le site du compositeur Eric Tanguy...

Découvrir ! le site du compositeur Horatiu Rădulescu...

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♪Horatiu Rădulescu (1942-2008) :The Quest, Concerto pour piano Op. 90 (1998) Ortwin Stürmer, piano. Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt,, direction Lothar Zagrosek - Label CPO 999 589-2

♪Horatiu Rădulescu (1942-2008) :Astray Op. 50 (1984)Daniel Kientzy, six saxophones (basse, baryton, ténor, alto, soprano, sopranino) suspendus à un cadre & Horaţiu Rădulescu , Sound Icon piano à queue couché verticalement sur le côté (cordes jouées à l'archet) - De l'album "Horatiu Radulescu ‎– Clepsydra · Astray (1990)" - Label Edition RZ-ED. RZ 1007

♪Horatiu Rădulescu :Dizzy Divinity I Op. 59 (1985) Pierre-Yves Artaud, flûte - De l'album "Horatiu Rădulescu - Pierre-Yves Artaud · Orchestre Français de Flûtes (1993) ‎– Label Adda ‎581298

This edition was made possible by the generous support of Dr. Bernd Geiss and Rolf Peter Ditter, released september 25, 2018...

♪Horatiu Rădulescu :Sonate pour piano n° 2 Op. 82 “being and non-being create each other” (1991) – I. Immanence. Ortwin Stürmer, piano - De l'album "Hommage à Horațiu Rădulescu - Complete Works for Piano" - Label NEOS 11805-07

♪Horatiu Rădulescu :Quatuor à cordes n° 4 Op. 33. Quatuor Arditti - De l'album "Horatiu Rădulescu - Arditti String Quartet – Streichquartett Nr. 4 Opus 33" - Label Edition RZ ‎– ed. RZ 4002

The complete cello works that Catherine Marie Tunnell has made at Winterthur Hard Studios. The works include the cello sonata L’Exil Intérieur with pianist, Ian Pace. All of these works have been recorded for the first time for the cello, forthcoming...