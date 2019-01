La compositrice Agata Zubel : explorer la voix

Agata Zubel, vocaliste et compositrice, l’une des têtes de file de l’avant-garde polonaise, a collaboré avec les plus grands ensembles : Klangforum Wien, Ensemble InterContemporain, musikFabrik, London Sinfonietta, Ictus, Eighth Blackbird, San Francisco Contemporary Music Players, Seattle Chamber Players, Münchener Kammerorchester, Neue Vocalsolisten, Remix Ensemble, 2e2m Ensemble...

Agata Zubel : Résidence 2019 - Série de concerts de L'Ensemble 2e2m

L’Ensemble 2e2m, l’un des plus anciens et des plus prestigieux ensembles français consacrés à la création musicale d’aujourd’hui. At the invitation of 2e2m Ensemble, Agata Zubel will be composer in residence in Paris in 2019.

♫Le Portrait contemporain - Générique

Enr. 2015, Wittener Tage für neue Kammermusik (Witten)...

♪Agata Zubel (1978-) : Madrigals (2015) Neue Vocalsolisten - Document compositrice

Enr. 2007 (Wroclaw)...

♪Agata Zubel (1978-) : Maximum Load(2006) Jan Pilch, percussion ♪Agata Zubel : Cascando For Voice, Flute, Clarinet And Cello(2007) Agata Zubel, soprano. Seattle Chamber Players. De l'album "Agata Zubel ‎– Cascando (2009) - Label Accord ‎ACD 123-2

The Institute of Music and Dance was established on 1st October 10 by the Minister of Culture and National Heritage Bogdan Zdrojewski. A key mission of the Institute is to act for the development of music and dance culture in Poland. Enr. 2014 (Katowice)

♪Agata Zubel : Concerto pour violon (2014) Katarzyna Duda, violon. New Music Orchestra, direction Szymon Bywalec. Document compositrice

"Commande du festival de Cracovie à l’occasion des célébrations du centenaire de la naissance du poète Czesław Miłosz en 2011. Ma mission a été de trouver un texte propice à la composition d’une pièce musicale. Je me suis donc mis à (re)lire son œuvre poétique..." Agata Zubel

♪Agata Zubel (1978-) : Aphorisms on Milosz/ Aforyzmy na Milosza(2011)♪Agata Zubel :Not I (2010) Agata Zubel, soprano. Klangforum Wien, direction Clement Power. De l'album "AGATA ZUBEL: Not I (2011)". Label Kaïros 0013362KAI