47e Festival d'Automne à Paris : Clara Iannotta, la mémoire à l’écoute

Pour sa 47e édition, le Festival d’Automne invite à une promenade dans 45 lieux parisiens et franciliens qui accueillent du 10 septembre au 31 décembre plus d’une soixantaine d’artistes venus d’Europe et du Japon, Brésil, Égypte, Liban, Maroc... pour plus de 600 représentations !

Salle des concerts de la Cité de la musique- vendredi 26 octobre 2018, 20h30 - L'Ensemble intercontemporaininterprète...

Clara Iannotta

Clangs pour violoncelle et ensemble amplifié

Pierre-Yves Macé

Rumorarium pour vingt-trois musiciens et sons fixes

Création mondiale - Commande de l’Ensemble intercontemporain

Helmut Lachenmann

Concertini. Musique pour ensemble

Éric-Maria Couturier, violoncelle - Ensemble intercontemporain, direction Matthias Pintscher

Coproduction Ensemble intercontemporain, Festival d’Automne à Paris, Philharmonie de Paris - Avec le concours de la Sacem - Concert enregistré par France Musique - À la réécoute 3 ans surfrancemusique.fr

"La première fois que j’ai été jouée par l’Ensemble intercontemporain, c’était dans le cadre du Festival d’Automne en 2014, lors de la création de ma pièce Intent on Resurrection — Spring or Some Such Thing. Ma musique partageait déjà l’affiche avec Concertini de Helmut Lachenmann ! Après ce concert j’ai passé 11 mois sans parvenir à écrire la moindre note de musique ! Je ne cessais de m’interroger "Quelle pièce viendra après ? Y aura-t-il un après ?" Cette crise a été fondamentale dans mon parcours" Clara Iannotta

Clara Iannotta is an Italian composer, based in Berlin, living around the world. From September 2018 until August 2019, she is in Rome as resident fellow at Villa Médicis. Le site de Clara Iannotta...

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

Concert at St. Peter's Church, Chelsea (NYC) December 2016...

Critically acclaimed Trio Longleash releases a debut album featuring first recordings of innovative works, written by an international group of composers...

♪Clara Iannotta (1983-) :Il colore dell’ombra (2010) for piano, violin and cello. Trio Longleash (Pala Garcia, violon / John Popham, violoncelle / Renate Rohlfing, piano) - De l'album "Longleash : Passage (2017)" - Label New Focus Recordings 747565635116

Faire apprécier le timbre particulier des instruments grâce à la virtuosité du jeu tout en recherchant un son commun et unique, voilà ce qui rend le Trio Catch si particulier, Enr. mai 2014 (Witten, festival)...

♪Clara Iannotta (1983-) :The people here go mad. They blame the wind (2014) for bass clarinet, cello, piano and 12 music boxes. Trio Catch (Boglárka Pecze, clarinette / Eva Boesch, violoncelle / Sun-Young Nam, piano) - Document Clara Iannotta

17 octobre 2017, Cité de la musique, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris...

♪Clara Iannotta :Intent on Resurrection — Spring or Some Such Thing (2014) pour ensemble. Ensemble Intercontemporain, direction Matthias Pintscher - Document Radio France

10 Février 2016 - Maison de la radio - Studio 104. Au programme du concert de Pierre Roullier et de son Ensemble 2e2m : Clara Iannotta, qui s’attache au renouvellement de la forme musicale - Création mondiale, Commande Radio France, Festival Présences 2016 "Oggi l’Italia !"...

♪Clara Iannotta :Troglodyte Angels Clank By (CM - CRF) pour ensemble amplifié. Ensemble 2e2m, direction Pierre Roullier - Document Radio France

Commissioned by Musica Femina München for the Münchener Kammerorchester. Premiered in Munich, 13 october 2016...

♪Clara Iannotta (1983-) :Dead Wasps In The Jam-Jar (II) (2016) for String Orchestra. Münchener Kammerorchester, direction Clemens Schuldt - Document Clara Iannotta C. F. Peters©2017