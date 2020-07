Le Pays des orgues : Olivier Wyrwas à Sainte-Croix-en-Plaine

Nous débutons notre randonnée musicale dans le département du Haut-Rhin (68), à 6 km au sud de Colmar où se trouve un des plus beaux orgues Callinet d'Alsace. Occasion de prendre le pouls d'une région très éprouvée par la pandémie avec Brigitte Klinkert, la présidente de son Conseil Départemental.

Olivier Wyrwas (organiste), Jean-Christian Guerrier (facteur d'orgue), et Christian Lutz (technicien conseil auprès des Monuments Historiques), invitent tour à tour à découvrir les merveilles que recèlent l'instrument, classé monument historique depuis 1975 (la partie instrumentale est classée en 1975, le buffet 5 ans plus tard).

L'orgue Callinet de Sainte-Croix-en-Plaine

L'orgue de l'église Sainte-Barthélémy est d'une facture remarquable : il servit de référence aux frères Callinet pour leur production future. Joseph, l'aîné, et Claude-Ignace Callinet, le cadet, héritiers de la facture d'orgue parisienne de la fin du XVIIIème siècle, créent au cours de leur collaboration une centaine d'orgues, en Alsace et ailleurs. À partir de 1820, une quarantaine de compagnons travaillent pour la maison Callinet, exemple de son fantastique rayonnement.

Réparé par Antoine Berger en 1894, l'orgue a connu un pillage en 1917 : ses tuyaux en étain sont réquisitionnés, et en 1945, des éclats d'obus endommagent l'église et son instrument. Il est en partie restauré par la maison strasbourgeoise Schwendkedel en 1956.

La commune, propriétaire de l'instrument depuis 1838, a accompagné la restauration complète de l'orgue en 2017 et 2018. Découvrez ce documentaire de Michel Lorentz qui retrace la restauration de l'orgue de la Paroisse St. Barthélemy de Sainte-Croix-en-Plaine réalisée par Jean Christian Guerrier et Associés.

Olivier Wyrwas

Né en 1991, Olivier Wyrwas débute ses études musicales au conservatoire de Metz, où il obtint un Diplôme d'Étude Musicale avec les plus hautes distinctions dans la classe de Norbert Petry. Son attrait pour la musique ancienne, lui fait pousser les portes de la Schola Cantorum de Bâle (Suisse), où il approfondit ses études d'orgue, de clavecin et de basse continue. Il y obtient un Bachelor of Art, puis se perfectionne auprès de Wolfgang Zehrer et Lorenzo Ghielmi. Régulièrement invité en France et à l'étranger, il participe également à plusieurs festivals, comme celui de Masevaux. Olivier Wyrwas est titulaire des orgues Walcker du temple Saint-Étienne et de l'orgue Silbermann/Kern du temple Saint-Jean, tous deux à Mulhouse. Il est professeur au Conservatoire de Mulhouse, aux pôles supérieurs des Conservatoires de Boulogne-Billancourt et Strasbourg.

Le jeune musicien présente plusieurs pièces, dont un Kleines Hoboeconcert extrait du Vollständige Orgelschule II (1795), composé par un des premiers grands pédagogues de l'école d'orgue en Allemagne : Justin Heinrich Knecht (1752-1817).

La programmation musicale

Charles-Marie Widor

Soirs d'Alsace op.52

Trio Parnassus

MDG

François Couperin

Messe à l'usage ordinaire des paroisses (extrait) : Plain-chant de l'Agnus en basse de taille, Dialogue sur les grands jeux - 2e couplet de l'Agnus

Olivier Wyrwas

Alexandre Pierre François Boëly

Récit de flûte op.12 n°19 (un poco lento)

Quatuor sur deux claviers et pédale obligée op.12 n°10

Georg Friedrich Händel

Trio HWV 386a - Andante (Manuscrit Mus.ms. 30377 - Staatsbibliothek, Berlin)

Justin Heinrich Knecht

Kleines Hoboeconcert - Allegretto (Vollständige Orgelschule II, 1795)

Wolfgang Amadeus Mozart

Phantasie für eine Orgelwalze K608

Bibliographie

"Les Callinet, facteurs d'orgues à Rouffach et leur œuvre en Alsace", Pie Meyer-Siat, 1965, Publications de la société savante d'Alsace et des régions de l'Est, Librairie Istra