Le Pays des orgues : Gabriel Wolfer à l’orgue de l’église des Jésuites à Porrentruy

7ème étape de notre périple au "Pays des Orgues" à Porrentruy, dans le Canton du Jura suisse, où trône dans l'ancienne église des Jésuites un magnifique orgue de Jürgen Ahrend connu dans le monde entier, copie du Saxon Gottfried Silbermann. Gabriel Wolfer va en déployer toutes les possibilités.

Après Sainte-Ursanne, nous poursuivons notre exploration du Jura suisse. À Porrentruy, l'église des Jésuites, consacrée en 1604, est bombardée pendant la Guerre de Trente ans, puis reconstruite et transformée de 1678-1680 en style baroque succédant au style gothique tardif. Récemment restaurée, l'église héberge le lycée cantonal.

La ville est bien connue des organistes : le facteur allemand Jürgen Ahrend y a construit dans l'ancienne chapelle du lycée des Jésuites la copie d'un orgue Bach-Gottfried Silbermann (1730), dont le buffet est la copie exacte du buffet de Glauchau en Thuringe. L'église a également été le lieu de nombreuses académies depuis une vingtaine d'année, sous la houlette de Michael Radulescu.

Paul Flückiger, ancien professeur de lettres classiques au lycée de Porrentruy et organiste, à l'initiative de la construction de l'orgue brosse le portrait de l'église des Jésuites et de son orgue exceptionnel. Gabriel Wolfer concocte un programme sur-mesure sur cet orgue baroque saxon, tandis que Georges Guillard, organiste et musicologue français, décrit l'engouement des organistes français dans les années 1960-70 pour le facteur d'orgue Jürgen Ahrend.

, © Benjamin François

L’orgue de l’église des Jésuites à Porrentruy

Jürgen Ahrend est né en 1930 et fait des études à Göttingen. Il effectue un apprentissage comme facteur d'orgue chez Paul Ott. Il possède un atelier à Leer-Loga en Allemagne depuis 30 ans. Son fils Hendrick lui a maintenant succédé.

Jürgen Ahrend construit à l'occasion de l’année Bach en 1985, l'orgue de l'église des Jésuites. Il est réalisé sur un modèle de Gottfried Silbermann. L’orgue Ahrend de Porrentruy devient rapidement un instrument de référence dans le monde pour l’interprétation de la musique de Johann Sebastian Bach.

L'instrument compte 30 jeux et 1677 tuyaux. La traction en est entièrement mécanique. Le La est à 440 Hz, le tempérament est de Werkmeister III modifié.

Retrouvez la biographie de Gabriel Wolfer ci-dessous.

Programmation musicale

Johann Sebastian Bach

Air de soprano "Jauchzet Gott in allen Landen" BWV 51

Gunhild Alsvik, soprano, Ensemble et chœur de l'Académie Michael Radulescu, Michael Radulescu, direction

Enr. RSR Espace 2, 26/07/2014

Anthony van Noordt

Psalm 24 (2 versets)

Gabriel Wolfer

Johann Sebastian Bach

Chœur "O ewiges Feuer O Ursprung der Liebe" BWV 34

Ensemble et chœur de l'Académie Michael Radulescu, Michael Radulescu, direction

Enr. RSR Espace 2, 26/07/2014

Matthias Weckmann

Ach wir armen Sünder (2 versets)

Johann Sebastian Bach

Sonate en trio n°6 BWV 530 (Vivace - Lento - Allegro)

Johann Sebastian Bach

Prélude et fugue en la mineur BWV 543