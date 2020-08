Le Pays des orgues : Antonio Garcia à l'orgue Joseph Bossart dans l'Abbaye de Bellelay

8ème et ultime étape de notre aventure radiophonique au "Pays des orgues" : voici l'ancienne abbaye de Bellelay dans le Canton de Berne où Antonio Garcia jouera les deux magnifiques orgues dans l'immense nef.

Dernière étape de notre randonnée musicale en Alsace du Sud, nous voici aujourd'hui à Bellelay, dans le Canton de Berne, avec Antonio Garcia.

L'ancienne abbaye de Bellelay de l'ordre des Prémontrés est nichée au milieu des montagne du Canton du Jura suisse. L'Abbaye de Bellelay est une des premières implantations de l'ordre des Prémontrés, fondée par Saint-Norbert au 12ème siècle.

Située dans la partie francophonne du canton de Berne, l'église et ses bâtiments abritaient alors plusieurs orgues, dont un orgue de chœur et un Grand orgue tout deux réalisés par le facteur d'orgue suisse Joseph Bossard. Après la dispersion des biens de l'Église à la révolution, des recherches, entamées par Françoise Seydoux, organiste et historien, aboutissent à la certitude de la présence passée de ces deux instruments.

Le site de l'abbaye, rattaché à l'Association franco-suisse des Tribunes baroques qui nous accueille dans l'émission "Le pays des orgues" depuis Belfort, n'est plus utilisée à des fins liturgiques et présente une programmation pluri-disciplinaire, musicale et artistique.

Le Grand-orgue Bossard-Kuhn de l'abbaye de Bellelay

L'atelier Kuhn s'est immergé dans l'art baroque tardif afin de s'atteler à la construction d'un instrument neuf, dans un style baroque authentique, celui du facteur d'orgue Joseph Bossard. La réplique authentique de l'orgue disparu de Bossard dans l'ancienne abbaye des Prémontrés de Bellelay, datant de 1721, est réalisée à partir d'anciennes techniques d'artisanat avec les outils correspondants.

Si la composition originale de l'orgue est connue (inscrite en entier dans les archives Silbermann), la silhouette de l'instrument est un mystère. C'est Robert Kleine qui est chargé de dessiner les plans de l'orgue. La Manufacture d'Orgues Kuhn estmandatée pour permettre la reconstruction de ce spectaculaire instrument. Ce chef-d'œuvre baroque est inauguré en juin 2009.

L'orgue de choeur Bossard-Kuhn

Après la reconstitution du grand-orgue, la commande de la reconstruction de l'orgue de chœur permet de compléter un tableau d'ensemble constitué par les orgues de l'ancienne abbaye au début du XVIIIème siècle.

Grâce aux recherches approfondies du Docteur François Seydoux et à la documentation trouvée dans le livre d'atelier de la famille de facteurs d'orgues Bossard., le projet peut se concrétiser. Les orgues de choeur de l'église abbatiale de Muri nous ont servi de modèles pratiques.

L'orgue-régale Kuhn

Reconstruction de l'orgue-régale de 1649, l'instrument réalisé par l'atelier Kuhn est un orgue de procession. C'est le plus petit orgue de l'ancienne église abbatiale de Bellelay, une copie du positif de la famille Ab Yberg réalisé vers 1600 du Musée historique de Bâle. L'instrument original a été restauré en 1981.

Antonio Garcia

Antonio García commence la musique avec l'accordéon. Il s’engage ensuite dans la pratique de l’orgue dans la classe de Bernard Heiniger à Bienne puis au Conservatoire de Lausanne dans la classe de Jean-François Vaucher. Il se perfectionne auprès de Leo van Doeselaar et Paolo Crivellaro à la Universität der Künste de Berlin. Il obtient en 2008 un Diplôme d’enseignement puis en 2010 le Master d’Interprétation de Concert délivré par le Haute école de musique de Lausanne.

Il s’est produit en soliste dans de nombreuses églises, et a participé à la création d’une œuvre du compositeur neuchâtelois Steve Muriset, Le Jour étoilé, ainsi qu’à celle de la compositrice russo-américaine Lera Auerbach, Requiem for Icarus, au sein du Verbier Festival Orchestra.

De retour en Suisse après avoir passé deux ans à Groningen aux Pays-Bas ainsi qu’à Hamburg où il a étudié l’orgue avec Erwin Wiersinga, Wolfgang Zerer, Theo Jellema et Pieter van Dijk, le clavecin avec Johan Hofmann et Menno van Delft et le piano avec Nata Tsvereli.

Organiste titulaire de l’Église française de Berne, il enseigne à la Haute école de musique de Berne et y coordonne la section « Musique d’église ». Il est engagé dans la programmation des concerts de l’église française de Berne et de l’Abbatiale de Bellelay ainsi qu’organiste du Kultur-Casino de Berne.

À découvrir...

DVD : Le fabuleux voyage du Graduel de Bellelay, un film de Manuella Maury, Romain Guélat et Didier Humbert qui narre le destin d'un manuscrit du XIIème siècle, un des premiers livres liturgiques notés de l'ordre des Prémontrés. Ce Graduel reprend le répertoire du chant grégorien, introduisant des variantes dues aux générations de chantres de l'époque et aux coutumes des prémontrés. Production : Office de la culture de la République et Canton du Jura.

Programmation musicale

Anonyme

Alleluia virga Jesse floruit (en l'honneur de la Vierge), Graduel de Bellelay

Ensemble Venance Fortunat, Bruno Renhold, ténor, Chœur de l'Atelier d'Axiane, Anne-Marie Deschamps, direction

AXIANE - MONTABOR

Jan Pieterszoon Sweelinck

Ballo del Granduca in occasione delle nozze del granduca Juliano I de Medici con Fanina di Lorena, Grand-orgue ou orgue de chœur de l'abbaye de Bellelay

Antonio Garcia

Georg Muffat

Toccata prima, Apparatus musicus-organisticus, Grand-orgue

Bert Matter

Fantasie sopra « Une jeune fillette » extrait de "Von Gott will ich nicht lassen“ , Grand-orgue

Girolamo Frescobaldi

Toccata nona, Secondo libro d’intavolatura di cimbalo, orgue de chœur

Girolamo Frescobaldi

Toccata per le levatione, Fiori Musicali - Messa della Madonna, orgue de chœur

André Nicolet

Sur les rives du Doubs, Valse variations, Grand-orgue

Johann Kaspar Kerll / Joan Cabanilles

Batalla Imperial, Grand-orgue