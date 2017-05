Mot du jour n°193 : Tympanon

Anonyme / Walser / Joueur de tympanon valaisan / Album : « The World Collection of Folk Music by Constantin Brailoiu : Switzerland (1927-1951) / Disque : VDE-GALLO 2009

Johann Georg Reutter / Pizzicato (pour Pantaleon) / La Goia Armonica, Jürgen Banholzer (dir.) / Disque : Radio Bremen 2012

Johann Georg Reutter / Soletto al mio caro (avec Pantaleon) / La Goia Armonica, Jürgen Banholzer (dir.), Monika Mauch (voix) / Disque : Radio Bremen 2012

La Joueuse de Tympanon / Concert pour la Reine / Pièce n°8 / Automate de 1784 restauré et conservé au Musée des Arts et Métiers / Disque CN 931