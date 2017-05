Mot du jour n°195 : Rigaudon

Anonyme / Rigodon (galoubet et tambourin) / L’Escolo Mistralenco / Album : Provence (chants et danses) / Disque Old Style 2003

Milou Liotard / Rigodon (chanté) / Album : France : méditerranée (1935-2003) une anthologie des musiques traditionnelles / Disque : Frémeaux et Associés 2009

Jean-Baptiste Loeillet / Rigaudon / Les Goût Authentiques, Jan Devlieger (dir.) / Disque Coda BVBA 2012

François Couperin / Quatrième concert : Rigaudon (Légèrement et marqué) / Le Concert des nations, Jordi Savall (dir.) / Disque Alia Vox 2004

Maurice Ravel / Tombeau de Couperin / IV. Rigaudon / London Symphony Orchestra, Claudio Abbado (dir.) / Disque : Deutsche Grammophon 2002