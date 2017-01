Mot du jour n°99 : Hambourg

♫ Carl Philip Emanuel Bach / Sinfonia n° 5 en si mineur H 661 / mouvement 1. Allegretto / Gustav Leonhardt (dir.),Orchestra Of The Age Of Enlightenment / Disque Virgin Classics 1990

♫ Johannes Brahms / Symphonie n° 1 en ut mineur op. 68 / Mouvement 1 : Un poco sostenuto – Allegro / Wilhelm Furtwängler (dir.), Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks / Enregistré à Hambourg, le 27 octobre 1951 / Disque Tahra 1993