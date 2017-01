Mot du jour n°93 : Claquettes

♫ The A-Stairable Rag Bugle Call Rag (From « You’ll Never Get Rich ») / Fred Astaire (taps) / Album : « Saga jazz : Tap Dancing (Harlem-Broadway-Hollywood) » / Disque Saga Sarl 2003

♫ Young and Henderson / Les claquettes : Sitting on the Top of the World / Jeanne Darbois (feat.) et André Popp et son orchestre / enregistrement live 1956 / Disque BNF Collection 2014

♫ Henri Dutilleux / Au gré des ondes, six petites pièces pour piano / n° 2 Claquettes / Robert Levin (piano) / Album « Levin et Dutilleux : D’ombre et de silence » / Disque ECM New Series 2010