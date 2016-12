Mot du jour n°89 : Glockenspiel

♫ Siegfried Frietz / Air de "La Flûte enchantée" de Mozart / Album « Das Greifensteiner Glockenspiel » / Disque Abakus Musik 2002

♫ Georg Friedrich Haendel / Oratorio "Saul" HWV 53 / Acte I scène 2 "Sinfonia" / The Sixteen, Harry Christophers & Orchestra of The Sixteen / Disque The Sixteen Productions 2012

♫ Steve Reich / Drumming / Part IV / Bob Becker, Jay Clayton, Mort Silver, Pamela Wood Ambush & Steve Reich / Disque Nonesuch 1987

♫ Olivier Messiaen / Des canyons aux étoiles / n° 3 Les ressuscités et le chant de l’étoile Aldébaran / Roger Muraro, Francis Petit, Renaud Muzzolini, Orchestre Philharmonique de Radio France & Myung Whun Chung / Disque Deutsche Grammophon 2012