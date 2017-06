Le mot du jour n°219 : Duduk

Komitas / Chant de labeur / Araïk Bartikian / Album « Monodiques – Doudouk Solo » / Disque Emouvance 2006

Levon Minassian / Im Yariss (For My Love) / Album « The Doudouk – Beyond Borders » / Disque : Long Distance 2000

Gevorg Dabaghyan / Spasum / Album “Miniatures – Masterworks for Armenian Duduk” / Disque : Traditional Crossroads 2005

Gevorg Dabaghyan / Akhalqalaqi / Album “Miniatures – Masterworks for Armenian Duduk” / Disque : Traditional Crossroads 2005