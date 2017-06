Mot du jour n°207 : Zarzuela

Juan Hidalgo / El Grand Burlador / Angel Recasens, La Grande Chapelle / Disque Lauda Musica 2007

José de Nebra / Vendado es amor, No es ciego (Zarzuela) : "en amor, pastorcillos, no hay quien distinga" / La Cetra, Andrea Marcon (dir.) / Patricia Petitbon / Album : « Nouveau Monde : baroque arias and songs » / Disque : Deutsche Grammophon 2012

Joaquin Gaztambide / El Juramento : El Arroyo, La Enramada / Pilar Jurado, Orquesta Sinfonico y Coro de radiotelevision Espanola, Cristobal Soler (dir.) / Disque Pilar Jurado 2014

Ruperto Chapi / El Punao de Rosas : « Ay, mare der Arma Mia ! » enregistrement de 1953 / Ana Mariz Iriarte et José Perera, Gran Orchesta de camara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataulfo Argenta (dir.) / Disque Classical Moments 2013