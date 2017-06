Mot du jour n°203 : Vibraphone

Lionel Hampton / Vibraphone Blues / Lionel Hampton / Album "The very best of Lionel Hampton" / Disque Acrobat Music 2009

Darius Milhaud / Concerto pour marimba et vibraphone op. 278 / 2. Lent / Austrian Chamber Symphony, Ernst Theis (dir.) / Disque Musicaphon 1995

Steve Reich / Variations for Vibes, pianos and strings / 3. Fast / London Sinfonietta, Steve Reich (dir.) / Disque Nonesuch Records 2008

Pierre Boulez / Repons (1981-84) / Section 1 / Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (dir.) Andrew Gerzso (électronique ircam) / Disque Deutsche Grammophon 1998.