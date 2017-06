Mot du jour n°202 : L'Homme armé

Anonyme / L’Homme armé / The Tallis Scholars, Peter Phillips (dir.) / Disque Gimell 2006

Robert Morton / L’Homme armé – Il sera pour vous canbattu / Capilla Flamenca, Marnix de Cat (dir.) / Album : « Espris d’amours : Miniatures flamandes » / Disque : Musique en Wallonie 2011

Guillaume Dufay / Missa L’Homme armé / 1. Kyrie eleison / Cantica Symphonia, Giuseppe Maletto (dir.) / Disque : Glossa 2014

Pierre de La Rue / Missa l’Homme armé / 5. Agnus dei / Ensemble Clément Janequin, Dominique Visse (dir.) / Disque : Harmonia Mundi 1998

Karl Jenkins / The Armed Man – A Mass for Peace / 13. Better is Peace / Orchestre Philharmonique de Londres, National Youth Choir of Great Britain, Karl Jenkins (dir.) / Disque Virgin Records 2001