Mot du jour n°197 : Washboard

Clare & Stept / Please Don't Talk About Me When I'm Gone / Washboard Rhythm Kings / Album : “The Wahboard Rhythm Kings Collection vol. 5 1930-1931” / Disque Collectors Classic 1995

Dowell & Johnson / Tappin’ The Time Away / Washboard Rhythm Kings / Album : “The Wahboard Rhythm Kings Collection vol. 5 1930-1931” / Disque Collectors Classic 1995

Clare & Stept / Nobody Knows You When You’re Down And Out / Clancy Hayes & His Washboard Five / Disque Jasmine Records 2002

Booker T Blues / Washboard Sam / Album : “Washboard Sam vol. 4 1939-1940” / Disque : Document records 1993

Clare & Stept / The Sheik Of Araby / The Washboard Serenaders / Album “The Washboard Serenaders and Rhythm Kings” / Disque Red Sauce Records 2012