Mot du jour n°179 : Pantomime

Christoph William Gluck / Iphigénie en Tauride / Acte II Scène 4 : Pantomime Chœur et danse « Vengeons et la nature et les Dieux » / Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (dir.) / Disque Deutsche Grammophon 2001

Christoph William Gluck / Orphée et Eurydice / Acte I : Pantomime / Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (dir.) / Disque Deutsche Grammophon 2004

Engelbert Humperdinck / Hänsel und Gretel / Acte II “Abends, will ich schlafen gehn” Pantomime de Rêve / Barbara Bonney, Anne Sofie von Otter, Symphoniorchester des bayerischen Rundfunks, Jeffrey tate (dir.) / Disque Warner 2015

Maurice Ravel / Daphnis et Chloé / Partie III. Pantomime / Orchestre Philharmonique de Berlin, Pierre Boulez (dir.) / Disque Deutsche Grammophon 1995.