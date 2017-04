Mot du jour n°173 : Célesta

Pyotr Ilyich Tchaïkovsky / Casse-Noisette op. 71 / Danse de la Fée dragée / Chicago Symphony Orchestra, Claudio Abbado (dir.) / Disque : Sony 1992

Bela Bartok / Musique pour cordes, percussion et célesta / 1. Andante tranquillo / Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez (dir.) / Disque Deutsche Grammophon 2009

Gustav Holst / Les Planètes op. 32 / 7. Neptune, La mystique / Philharmonia Orchestra, Monteverdi Choir, John Eliot Gardiner (dir.) / Disque : Deutsche Grammophon 1995

Heitor Villa-Lobos / Quarteto simbolico pour célesta, saxophone, harpe, flûte et voix de femmes / 3. Allegro Deciso / Ensemble Lontano et The BBC Singers / Disque Lontano 1992

Gustav Mahler / Das Lied von der Erde / 6. Abschied / Thomas Hampson, Stuart Skelton; Michael Tilson Thomas: San Francisco Symphony Orchestra / Disque San Francisco Symphony 2008