Mot du jour n°161 : Csardas

Vittorio Monti / Csardas / Erno Kallai Kiss Sen et Erno Kallai Jr. et son orchestre / Album « Les tsiganes de Hongrie et leurs musiques » / Disque Cité de la musique-Actes sud 1996

Franz Liszt / Csardas obstinée S 225-2 / Leslie Howard (piano) / Album « Liszt : The Complete Music for solo piano vol. 28 » / Disque Hyperion 1994

Franz Liszt / Czardas macabre S 224 / Leslie Howard (piano) / Album « Liszt : The Complete Music for solo piano vol. 28 » / Disque Hyperion 1994

Ferenc Santa and his Gypsy Band / Csardas rapide / Ferenc Santa and his Gypsy Band / Album “Hungarian Gypsy Music” / Disque Naxos 1994