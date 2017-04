Mot du jour n°158 : Sonate

Antonio Barthali / Sonata a 2 violini / Alarius ensemble, Janine Rubinlicht, Sigiswald et Wieland Kuijken, Robert Kohnen / Album « Virtuoso violin Music of the 17th Century » / Disque Teldec 1998.

Arcangello Corelli / Sonata da chiesa en la mineur op. 1 n°4 / 2. Adagio / London Baroque / Disque Harmonia Mundi 1991

Wolfgang Amadeus Mozart / Sonate pour violon et piano en ut majeur K. 296 / 3. Rondo (Allegro) / Anne-Sophie Mutter (violon) et Lambert Orkis (piano) / Disque Deutsche Grammophon 2006.

Franz Liszt / Sonate en si mineur / Alicia de Larrocha / Album « The art of Alicia de Larrocha » / Disque : DECCA 2003