Mot du jour n°151 : Violoncelle

Jean-Sébastien Bach / Suite pour violoncelle n° 1 en sol majeur BWV 1007 / 1. Allemande / Mstislav Rostropovitch (violoncelle) / Disque : Warner Classics 1995

Helmut Lachenmann / Pression pour violoncelle seul (1969) / Walter Grimer (violoncelle) / Disque : Col Legno 2011

Martin Matalon / Trace I (pulse) pour violoncelle et dispositif électroacoustique (2004) / Alexis Descharmes (violoncelle) /

Vincent Courtois / So Much Water so Close To Home / Album : “West” / Disque : La Buissonne 2014

Apocalyptica / Enter Sandman / Album : « Plays Mettalica by four cellos » / Disque : Zen Garden Oy 1996